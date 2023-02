Chi phí sản xuất iPhone 14 Pro Max tăng, Apple vẫn lãi đậm

Theo GSMArena, con số này của iPhone 14 Pro Max chỉ cao hơn 3,7% so với mức BoM dành cho iPhone 13 Pro Max vào năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá này bắt nguồn từ chip A16 Bionic mới của Apple, màn hình Always On (AOD) và camera chính 48 MP.



Chi phí hóa đơn vật liệu cho iPhone 14 Pro Max tăng so với iPhone 13 Pro Max COUNTER POINT

Cũng theo ước tính, phiên bản dành cho thị trường Mỹ của iPhone 14 Pro Max có chi phí BoM vào khoảng 474 USD, trong khi phiên bản Sub 6 GHz được bán cho các thị trường khác sẽ có chi phí BoM ước tính là 454 USD. Được biết, giá đề xuất của iPhone 14 Pro Max 128 GB tại thị trường Mỹ là 1.099 USD.

Bảng phân tích chi tiết về giá linh kiện ước tính Apple đang chi thêm 11 USD cho chip A16 Bionic so với phiên bản tiền nhiệm khiến chi phí linh kiện chiếm 20% tổng giá BoM. Màn hình mới với khả năng AOD trên 14 Pro Max có mức BoM cao hơn 1% so với iPhone 13 Pro Max. Các tính năng khác dẫn đến sự tăng giá bao gồm cảm biến chính 48 MP và các mô-đun đi kèm khiến chi phí của điện thoại mới ước tính chiếm khoảng 6,3 USD.

Trong khi các thành phần linh kiện khác bắt đầu rục rịch tăng giá thì giá linh kiện kết nối di động trên iPhone 14 Pro Max mới rẻ hơn khoảng 13% so với iPhone 13 Pro Max. Các thành phần do Apple tự thiết kế bên trong iPhone 14 Pro Max, bao gồm mạch điều khiển cảm ứng, kết nối, âm thanh và quản lý năng lượng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong chi phí BoM của điện thoại. Giới phân tích tại Counterpoint Research ước tính các thành phần do Apple tự thiết kế hiện chiếm khoảng 22% chi phí BoM của iPhone 14 Pro Max.