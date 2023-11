Chi phí sinh hoạt của thành phố nào đắt đỏ nhất năm 2023?

Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU, thuộc báo Financial Times, có trụ sở ở Anh) hôm nay 30.11 cho biết Singapore (Singapore) và Zurich (Thụy Sĩ) cùng đứng đầu danh sách thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2023.

Geneva (Thụy Sĩ) và New York (Mỹ) cùng đứng ở vị trí thứ 3, trong khi Hồng Kông (Trung Quốc) xếp thứ 5 và Los Angeles (Mỹ) ở vị trí thứ 6, theo trang web chính thức của EIU.

Singapore là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất năm 2023 REUTERS

Đây là lần thứ 9 trong 11 năm qua Singapore dẫn đầu trong bảng xếp hạng này do mức giá cao ở một số hạng mục. Thành phố này có chi phí đi lại cao nhất thế giới do chính phủ kiểm soát chặt chẽ số lượng ô tô. Đây cũng là một trong những nơi đắt nhất về quần áo, hàng tạp hóa và rượu, Reuters đưa tin.

Sự tăng chi phí sinh hoạt ở Zurich phản ánh sức mạnh của đồng franc Thụy Sĩ. Đây cũng là kết quả của việc giá hàng tạp hóa, đồ gia dụng và giải trí tăng mạnh.

Trong khi đó, châu Á tiếp tục chứng kiến mức tăng giá trung bình tương đối thấp hơn so với các khu vực còn lại.

Bảng xếp hạng được công bố trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí toàn cầu vẫn chưa kết thúc. Tính trung bình, giá đã tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo đồng nội tệ đối với hơn 200 hàng hóa và dịch vụ thông dụng. Mặc dù con số này giảm so với mức tăng kỷ lục 8,1% của năm ngoái nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với xu hướng năm 2017-2021, theo EIU.