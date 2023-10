Chi phí thanh toán quốc tế: Gót chân Achilles của doanh nghiệp xuất nhập khẩu?

Hiểu được nỗi lo này, ACB đã triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp, trong đó gói giải pháp "ACB Không Phí" mang đến ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.



Hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm: Khó khăn nhưng đã bắt đầu khởi sắc

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa ước đạt lần lượt là 194,73 tỉ USD và 179,5 tỉ USD, giảm tương đương 10,6% và 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong xu hướng chung của thế giới, sụt giảm xuất khẩu là khó tránh với tất cả các thị trường. Tuy nhiên, so với các thị trường lớn khác như Mỹ, EU (giảm lần lượt 46% và 33%), thì châu Á, đặc biệt là Việt Nam vẫn có kết quả khả quan hơn.

Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 52,4 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 58,6 tỉ USD.

Nhìn chung bức tranh giao thương quốc tế có nhiều khó khăn nhưng đã bắt đầu khởi sắc tháng 7 này. Dù vậy, sau thời gian dài bị ảnh hưởng, chi phí vẫn được coi là "gót chân Achilles" đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bên cạnh chi phí hữu hình như chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển hay bảo hiểm, doanh nghiệp còn đang gánh nhiều chi phí vận hành khác liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ tài chính trực tuyến.



Cùng với các chính sách của Nhà nước, nếu được ngân hàng hỗ trợ sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài. Từ đó đầu tư bài bản để đổi mới quá trình sản xuất từ nguồn nguyên liệu đầu vào tới máy móc thiết bị, gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.

Là ngân hàng luôn đồng hành của các khách hàng doanh nghiệp, ACB cũng kịp thời triển khai nhiều giải pháp tài chính thiết thực với nhiều ưu đãi để trợ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Gói giải pháp "ACB Không Phí" mở ra nhiều cơ hội tiếp nối

"ACB Không Phí" đã được ACB triển khai từ năm 2022, được coi là giải pháp tài chính toàn diện tối ưu, được sự tín nhiệm từ nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs. Bên cạnh việc miễn 9 loại phí bao gồm phí gia nhập, phí thường niên, phí chuyển khoản trong nước, phí chi hộ lương (chuyển khoản theo lô), phí kiểm đếm, phí đăng ký thêm phương thức xác thực, phí xác nhận số dư online…, tính năng phân quyền kiểm soát tài khoản giao dịch nâng cấp với độ chuyên sâu cao cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Doanh nghiệp nhẹ gánh chi phí, an tâm giao dịch, tập trung sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

Năm 2023, ACB tăng cường miễn phí chuyển tiền quốc tế, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp nhập khẩu. Các doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ gói tài chính "ACB Không Phí" sẽ được miễn phí chuyển tiền quốc tế giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng kinh doanh, nhập hàng mạnh tay hơn cho những tháng kinh doanh cuối năm, mở ra cơ hội hợp tác với các nhà cung ứng hàng đầu.



Chi phí còn được ngân hàng này mở rộng ở khía cạnh thời gian và nhân lực. Để tối ưu hóa những khoản phí tài chính, ACB cũng không ngừng đầu tư chuyển đổi số, cho ra mắt ngân hàng số cho doanh nghiệp là ACB ONE PRO (dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn) và ACB ONE BIZ (dành cho doanh nghiệp SMEs). Khách hàng doanh nghiệp lần đầu đăng ký sử dụng ACB ONE BIZ/ ACB ONE PRO sẽ được nhân đôi ưu đãi, miễn 100% phí giao dịch tài khoản tại quầy và một số ưu đãi khác.

Việc nâng cấp trải nghiệm mượt mà trên không gian số, khách hàng doanh nghiệp cũng sẽ "không phí" công sức để đến quầy giao dịch, tất cả sẽ được xử lý nhanh gọn trên nền tảng trực tuyến. Hiệu quả, nhanh chóng và bảo mật không kém như giao dịch tại quầy.

ACB là một trong những ngân hàng luôn chủ động tiên phong số hóa mọi quy trình để người dùng thao tác thật nhanh, thật gọn trên nền tảng trực tuyến. Gần đây, ngân hàng này đã số hóa quy trình giải ngân, giúp chủ doanh nghiệp chủ động giải ngân nguồn vốn vay, tiền tự động chuyển vào tài khoản mọi lúc mọi nơi, tất cả quá trình chỉ mất 3 phút.

Có thể khẳng định, ACB luôn tự làm mới mình với những sản phẩm dịch vụ vốn đã rất chất lượng. Lần trở lại này, "ACB Không Phí" chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm tiện ích, ưu đãi mới cho các khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gói giải pháp "ACB Không Phí" tiếp tục là người bạn tài chính đắc lực đồng hành trên con đường tăng trưởng bền vững, góp phần tối ưu hóa chi phí, thời gian và nhân lực, cũng như thúc đẩy phát triển lâu dài cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.