Chi Pu - Đàm Vĩnh Hưng xuất trận Tam Quốc Đại Minh Tinh với skin độc quyền

Màn hóa thân phá cách trong TVC quảng cáo

Trái với suy đoán của phần đông khán giả về hình tượng một nàng Điêu Thuyền quen thuộc, Chi Pu đã mang đến một cú bẻ lái ngoạn mục khi lựa chọn hóa thân thành chiến thần Lữ Bố. Nét cá tính, mạnh mẽ cùng thần thái sắc lạnh của nữ nghệ sĩ mang đến một phiên bản Lữ Bố hoàn toàn mới lạ - vừa quyến rũ, vừa toát lên uy lực trên chiến trường.

Song hành cùng chiến thần Chi Pu trên cùng chiến tuyến chính là Đàm Vĩnh Hưng trong vai nghĩa phụ Đổng Trác. Rũ bỏ hoàn toàn vẻ hung hãn, bạo ngược trong nguyên tác, Đổng Trác phiên bản Tam Quốc Đại Minh Tinh lại mang màu sắc hài hước, dí dỏm đầy bất ngờ.

Bước vào game với bộ đôi skin "Đại Minh Tinh" độc quyền

Độ chịu chi của Nhà phát hành Vplay không dừng lại ở những thước phim quảng bá hào nhoáng. Tam Quốc Đại Minh Tinh hiện thực hóa trải nghiệm của game thủ bằng việc đưa thẳng hình tượng của hai nghệ sĩ vào trong game thông qua bộ đôi ngoại trang thiết kế riêng: Chi Pu Đại Minh Tinh (dành cho Lữ Bố) và Đàm Minh Tinh (dành cho Đổng Trác).

Nhà phát hành xác nhận sẽ tặng miễn phí skin Chi Pu Đại Minh Tinh cho toàn bộ game thủ

Trên nền tảng đồ họa 3D sắc nét, tạo hình của cả hai nhân vật được khắc họa chi tiết từ trang phục, giáp trụ cho đến từng chuyển động vung kích, xuất chiêu. Người chơi sẽ được trực tiếp chiêu mộ, xếp hai vị tướng khoác skin đại sứ vào đội hình chiến thuật và tận mắt chứng kiến những màn tung chiêu sống động, tạo cảm giác mãn nhãn trong từng pha chạm trán trên sa trường Đây được xem là món quà tri ân đặc biệt, biến ước mơ "sát cánh cùng thần tượng trên sa trường" của cộng đồng trở thành hiện thực.

Bàn cờ chiến thuật chuyên sâu

Bên cạnh sức hút từ cặp đại sứ, Tam Quốc Đại Minh Tinh còn hấp dẫn người chơi nhờ nội lực gameplay giàu tính chiến thuật. Trò chơi phá vỡ lối mòn bằng cơ chế Viện Quân (vị trí thứ 6 giấu bài), cho phép một võ tướng ẩn bất ngờ xuất trận để lật ngược thế cờ ngay khi đồng đội ngã xuống.

Cùng với đó là hệ sinh thái chiến đấu đa chiều kết hợp giữa 5 hệ phái Ngụy - Thục - Ngô - Thần - Ma, hệ thống 15 lớp bồi dưỡng tướng chuyên sâu và các thế lực trợ chiến gồm Yêu Linh, Thần Binh và Mỹ Nhân. Việc sắp xếp thứ tự ra chiêu, xoay tua khắc chế hệ phái và tối ưu hóa vai trò từng nhân vật đòi hỏi tư duy bày binh bố trận căng não.

Đưa thần tượng từ màn ảnh vào thẳng sàn đấu, Tam Quốc Đại Minh Tinh đã chuẩn bị sẵn sân chơi cho những ai đam mê đấu trí thực thụ. Trò chơi sẽ chính thức mở cửa đón game thủ vào ngày 18.11. Đừng bỏ lỡ cơ hội gom trọn quà khởi đầu và nhận miễn phí bộ trang phục Chi Pu Đại Minh Tinh bằng cách đăng ký sớm ngay từ hôm nay.