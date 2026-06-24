Chi Pu dẫn Amber Liu đi ăn cơm tấm, gỏi cuốn, bún bò

Sau nhiều năm duy trì tình bạn kể từ khi cùng tham gia chương trình Đạp gió 2023, Chi Pu và Amber Liu tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi tái ngộ trong dự án âm nhạc mới. Tuy nhiên, điều thu hút sự quan tâm không chỉ là màn hợp tác giữa hai nghệ sĩ mà còn nằm ở cách Chi Pu đưa người bạn quốc tế khám phá những nét văn hóa quen thuộc của Việt Nam, từ các con phố trung tâm TP.HCM đến những món ăn bình dân gắn liền với đời sống thường nhật của người dân.

Trên fanpage sở hữu khoảng 8,8 triệu lượt theo dõi, Chi Pu liên tục chia sẻ loạt vlog ghi lại hành trình đồng hành cùng Amber Liu trong thời gian nữ rapper người Mỹ có mặt tại Việt Nam. Các video ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường của bộ đôi nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Trong ngày đầu tiên, Chi Pu đưa Amber Liu dạo quanh TP.HCM, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực đường phố. Nữ ca sĩ diện trang phục trẻ trung với áo hai dây kết hợp chân váy ngắn, trong khi Amber Liu gây chú ý với phong cách cá tính quen thuộc, diện áo thun họa tiết cùng mái tóc ngắn nhuộm đỏ nổi bật.

Amber Liu tỏ ra thích thú khi trải nghiệm món cơm tấm nổi tiếng của Sài Gòn Ảnh: Cắt từ clip Chi Pu đăng tải

Điểm dừng chân đầu tiên của cả hai là một quán cơm tấm. Tại đây, Chi Pu còn đóng vai "hướng dẫn viên", kiên nhẫn dạy Amber Liu đọc tên món ăn bằng tiếng Việt trước khi gọi món. Nữ rapper tỏ ra hào hứng khi lần đầu thưởng thức cơm tấm, món ăn được xem là một trong những biểu tượng ẩm thực của Sài Gòn.

Sau bữa ăn, Chi Pu và Amber Liu tiếp tục ghé thăm nhiều cửa hàng thời trang, phụ kiện và trang sức tại trung tâm thành phố. Ở những vlog tiếp theo, Chi Pu hé lộ thêm nhiều khoảnh khắc hậu trường khi cùng Amber Liu tập nhảy, thu âm và thực hiện các cảnh quay cho MV Tin được không.

Chi Pu đưa ẩm thực đường phố Việt vào MV mới

Ngày 19.6, MV Tin được không chính thức ra mắt. Đây là sản phẩm đánh dấu lần đầu Chi Pu và Amber Liu cùng góp giọng trong một dự án âm nhạc. Bên cạnh giai điệu trẻ trung và những khoảnh khắc tương tác dễ thương giữa hai nghệ sĩ, MV còn ghi điểm nhờ việc lồng ghép nhiều hình ảnh đặc trưng của văn hóa và đời sống Việt Nam.

Hàng loạt món ăn Việt được Chi Pu lồng ghép vào MV Tin được không Ảnh: Cắt từ MV Tin được không

Trong sản phẩm mới, Chi Pu và Amber Liu cùng dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, thưởng thức kem ốc quế trên đường phố trước khi xuất hiện tại một quán ăn mang đậm không khí đường phố Sài Gòn. Đặc biệt, phân cảnh ở quán ăn xuất hiện từ nửa sau MV nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội khi hàng loạt món ăn quen thuộc của Việt Nam được đưa vào khung hình như cơm tấm sườn trứng, gỏi cuốn, bánh bèo, bánh đúc mặn, bánh tằm bì, bánh ít trần hay bún bò.

Sau 4 ngày phát hành, tính đến tối 23.6, MV Tin được không đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem trên YouTube. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Chi Pu quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua âm nhạc.

Một khán giả nhận xét: "Đây là cách quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới mà tôi mong muốn". Người khác viết: "MV đơn giản nhưng có câu chuyện rõ ràng. Việc nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam, hát tiếng Việt, mặc trang phục truyền thống và thưởng thức món ăn đường phố tạo cảm giác rất gần gũi".

Bên cạnh những lời khen dành cho ý tưởng và hình ảnh, một số ý kiến cho rằng phần âm nhạc chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh như kỳ vọng. Một tài khoản bình luận: "Bài này giọng Chi Pu bị mất hút bởi phần beat".