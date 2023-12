Chi Pu là điểm sáng hiếm hoi trong phim Việt về ma cà rồng

Người mặt trời là phim kinh dị Việt hiếm hoi lấy chủ đề ma cà rồng LOTTE

Trong phim của đạo diễn Việt kiều Timothy Linh Bùi, ma cà rồng trà trộn vào thế giới con người từ thời xa xưa. Một số cố gắng kiềm chế dòng máu quỷ để hòa nhập, như Nhật (Trần Ngọc Vàng đóng) và mẹ (NSND Mỹ Uyên). Ngược lại, nữ chúa Triệu (Chi Pu) và anh trai Nhật - Marco (Thuận Nguyễn) xem con người là “thú cưng”, sẵn sàng sát hại nếu thân thế chúng bị bại lộ.

Vì cảm thấy có trách nhiệm, Marco tìm về mái nhà xưa, hứa sẽ cưu mang Nhật. Khi hai anh em đi chơi cùng nhóm của Triệu tại hộp đêm, Nhật vô ý để Hạ (Trịnh Thảo), một cô gái loài người phát hiện bí mật. Thay vì thủ tiêu bịt đầu mối, Nhật tìm cách chạy trốn cùng Hạ. Trong quá trình lẫn trốn khỏi sự truy sát của phe Triệu, hai nhân vật chính nảy sinh tình cảm.

Chi Pu 'chiếm màn ảnh'

Trở lại phim điện ảnh kể từ sau chương trình Tỷ tỷ đạp gió, Chi Pu thể hiện lối diễn ngày càng chuyên nghiệp, cuốn hút. Không ít lần, giọng ca Đóa hoa hồng áp đảo diễn xuất của Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng hay Trịnh Thảo. Từng cái liếc mắt, nụ cười của Triệu tạo thành một bức chân dung nữ hoàng ma cà rồng vừa quyến rũ, vừa chết người. Nữ diễn viên cũng tỏ rõ thế “cầm trịch” trong vài phân cảnh “nóng” với bạn diễn Thuận Nguyễn.

Chi Pu có nhiều phân cảnh đắt giá trong phim LOTTE

Triệu trong Người mặt trời khác với Nhi - nữ phản diện do Chi Pu từng thủ vai trong Chị chị em em (phim do Timothy Linh Bùi sản xuất). Chi Pu thể hiện được một nhân vật ác thuần túy, có nội tâm phức tạp, ở một nhịp độ tương đối ổn định xuyên suốt phim. Song, có thể do chỉ đạo diễn xuất, Triệu vẫn có những biểu cảm “lố” và kịch, như khi cô la hét vì bị phản bội, hay cố mở rộng hàm khoe răng nanh đầy máu.

So với Chi Pu, Thuận Nguyễn dừng ở mức tròn vai. Ngoại hình sáng và chiều cao gần 1,9m của anh mang đến vẻ nguy hiểm, đáng sợ cho nhân vật Marco. Tuy nhiên, vai phản diện lần này không khác mấy về tính cách so với Hải “Chó điên” mà anh từng thể hiện trong Thanh Sói. Nam diễn viên tung hứng ăn ý ở các cảnh tình cảm với Chi Pu, song lại tỏ ra gượng gạo, lời thoại nhát gừng trong loạt phân đoạn tương tác với Trần Ngọc Vàng.

Trái với tuyến phụ, hai diễn viên chính Trần Ngọc Vàng và Trịnh Thảo không tìm được sự ăn ý trong diễn xuất. Một phần là ở thời lượng giới hạn và cách cắt dựng thiếu cân đối khiến việc nhân vật của họ nảy sinh tình cảm trở nên gượng ép.

Về diễn xuất, Trần Ngọc Vàng nặng sân khấu, thường cố hạ tông giọng hay gằn giọng không cần thiết dẫn đến thoại của anh bị “sáo”. Về phía Trịnh Thảo, diễn xuất của cô chưa có điểm nhấn. Hầu hết các phân đoạn cần cảm xúc hay sợ hãi, nữ diễn viên dùng chung biểu cảm trợn mắt, nhăn mặt khiến người xem khó đồng cảm với nhân vật.

Tuyến chính của Trần Ngọc Vàng - Trịnh Thảo thiếu thuyết phục LOTTE

Mạnh hành động, yếu nội dung

Đến với Người mặt trời, đạo diễn Timothy Linh Bùi cài cắm nhiều cảnh hành động được bố trí dày đặc, xuất hiện liên tục. Xét về mặt kỹ thuật, ê-kíp có sự chỉn chu về kỹ xảo, cũng như chỉ đạo võ thuật. Marco của Thuận Nguyễn sở hữu sức mạnh ưu việt nên lối ra đòn tàn bạo, từng đòn quyền cước mang tính phá hoại cao. Trái lại, nữ chúa Triệu với hình thể khiêm tốn hơn, có hành tung nhanh lẹ, dùng yếu tố bất ngờ để áp sát con mồi. Pha rượt đuổi giữa Nhật - Hạ và tay sai của Triệu cũng tạo được cảm xúc căng thẳng, nghẹt thở nhất định.

Song, kịch bản phim cũ kỹ. Khán giả từng đam mê phim ma cà rồng Hollywood sẽ dễ thấy cách xây dựng đường dây câu chuyện của Người mặt trời quen thuộc. Chuyện tình giữa người và ma na ná Edward Cullen và Bella Swan trong loạt phim Chạng vạng. Ở các cảnh hành động, nhà làm phim dùng hiệu ứng slow-motion (chuyển động chậm) để khắc họa tốc độ vượt trội của ma cà rồng, khá giống thương hiệu phim hành động - kinh dị Underworld có Kate Beckinsale thủ vai chính.

Chưa hết, ma cà rồng trong Người mặt trời có cách tiếp cận cũ kỹ. Trong nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế, nhà làm phim cho tuyến quỷ hút máu có loạt siêu năng lực riêng biệt, giúp khán giả phân định đâu là người, đâu là ma. Ma cà rồng trong Người mặt trời không được khai thác nhiều về tập quán, văn hóa, chỉ quay đi quẩn lại các nhận diện hình thể như mắt đỏ, răng nanh, da trắng nhợt nhạt. Các quy luật sinh học của chúng như không phản chiếu trong gương, cách uống máu, sợ bạc cũng bị khai thác qua loa, rập khuôn.

Cách kể chuyện của phim cũ, thiếu điểm nhấn LOTTE

Ở hồi cuối, đứng trước sức mạnh chênh lệch từ phe phản diện, nhà làm phim thay vì sáng tạo thêm, đã chọn cách kết thúc an toàn. Nhiều tình tiết, đồ vật được thêm vào khung hình một cách gượng ép, nhằm mở ra lối thoát cho tuyến chính diện. Vì vậy, khán giả không khỏi hụt hẫng khi những khái niệm “đao to búa lớn” được sắp đặt ở đầu phim giờ đây thành thừa thãi.



Thực tế, Người mặt trời từ trước khi ra mắt đã gây nhiều tranh cãi. Giới quan sát cho rằng đề tài ma cà rồng quá cũ với thế giới. Ở thời điểm hội nhập, khán giả có nhiều cơ hội tiếp cận với nền phim ảnh quốc tế đa dạng, nên sẽ dễ có sự so sánh. Dư âm từ “thảm họa điện ảnh” Cù lao xác sống khiến người xem e ngại vào những “đề tài lạ”. Giữa một "biển" những tựa phim kinh dị luôn cạnh tranh trong việc đổi mới kịch bản, nội dung theo lối mòn của Người mặt trời khó cộng hưởng với sở thích đang ngày một đa dạng của khán giả trẻ.

Một yếu tố bất lợi khác của Người mặt trời là ra rạp cùng lúc Kẻ ăn hồn - phim điện ảnh của sê ri đang được quan tâm Tết ở làng Địa Ngục. Ngược với hình tượng ma phương Tây xa lạ, Kẻ ăn hồn từ khâu quảng bá khai thác được những nét văn hóa dân gian Việt Nam như đám cưới chuột, bùa ngải đậm chất châu Á, nhận được nhiều lời khen.