Chi Pu, Trang Pháp, MC Hoàng Oanh cùng 7 nghệ sĩ trẻ khác về chung ‘một nhà’

Theo đó, 10 nghệ sĩ đầu tiên "về chung một nhà" vừa được công bố gồm: ca sĩ - diễn viên Chi Pu, ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp, MC - Á hậu Hoàng Oanh, ca sĩ JayKii, người mẫu Trương Hoàng Mai Anh, biên đạo - vũ công Đăng Quân (Quán quân So you think you can dance, Vietnam’s Got Talent, Street Dance Vietnam...), ca sĩ Ngụy Thùy Linh (cựu thành viên nhóm nhạc Lip B, Á quân Sàn đấu vũ đạo 2022), rapper Coldzy (hotboy team Karik của Rap Việt mùa 2), ca sĩ - nhạc sĩ tú tú (nổi tiếng với ca khúc triệu view Úm ba la xì bùa), ca sĩ - nhạc sĩ Vy Vy (chủ nhân ca khúc gây sốt Bồng bềnh bồng bềnh gây ấn tượng tại chương trình Big song big deal - Bài hát hay nhất 2022).

Các nghệ sĩ tại buổi lễ công bố Team Hải Nguyễn - Kiệt Huỳnh

Trước nay, hiếm có một loạt nghệ sĩ về chung một đơn vị quản lý và đây có lẽ là lần đầu showbiz Việt diễn ra điều này.

MC - Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ vì sao có "bước ngoặt" kết hợp cùng The First Management - một công ty đại diện quản lý nghệ sĩ toàn diện, mà đại diện là CEO Hữu Anh: “Kể từ lần đầu tiên tôi cùng Hữu Anh trò chuyện năm 2012, cả hai đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian hợp tác tuyệt vời. Hữu Anh không chỉ là cộng sự mà còn là bạn đồng hành trong cuộc sống của tôi. Sau 16 năm hoạt động, tôi nghĩ mình cần có một hình ảnh mới mẻ, cũng như một ê kíp quản lý chuyên nghiệp để có thể an tâm làm việc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thời đại social lên ngôi, nghệ sĩ cũng phải xây dựng một ê kíp chuyên nghiệp để hỗ trợ mình hiệu quả".

MC - Á hậu Hoàng Oanh

Ca - nhạc sĩ Trang Pháp Team Hải Nguyễn - Kiệt Huỳnh

Ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp xúc động chia sẻ: “Tôi ra mắt 10 năm nhưng chưa từng đầu quân cho công ty nào dù nhận lời mời từ nhiều anh chị, bạn bè rất tốt và tài giỏi. Cho đến khi gặp và trò chuyện cùng Hữu Anh, một người em cùng chí hướng, cùng mục tiêu tạo ra những giá trị nghệ thuật tử tế, tôi mới quyết định về với The First Management. Bằng mối nhân duyên tốt đẹp này, tôi tin mình và The First sẽ cùng đồng hành lâu dài và làm nên nhiều điều tuyệt vời hơn nữa”.

“Chị đẹp" Trang Pháp cho biết cô đã được tiếp sức để tập trung toàn bộ cho âm nhạc và các màn trình diễn trong hành trình tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đang phát trên VTV3.

Ca sĩ JayKii và người mẫu Trương Hoàng Mai Anh

Ca sĩ JayKii (nổi tiếng với ca khúc Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen...) nói anh xúc động trước hành trình đã qua của ê kíp và kỳ vọng cùng nhau tạo nên nhiều dấu ấn và cột mốc đáng nhớ. Vợ anh là hotgirl - người mẫu Trương Hoàng Mai Anh cũng vui mừng khi là một thành viên của gia đình The First.

Ca sĩ - diễn viên Chi Pu

Ca sĩ - diễn viên Chi Pu là một trong những nghệ sĩ đầu tiên hợp tác cùng The First Management. Tuy không thể có mặt tại buổi ra mắt do lịch trình công việc, Chi Pu vẫn gửi lời nhắn gửi và chúc mừng đến ê kíp công ty. Cô bày tỏ qua video niềm vui khi là một thành viên trong đại gia đình này.

Biên đạo - vũ công Đăng Quân

Ca sĩ - nhạc sĩ Vy Vy

Rapper Coldzy

Ca sĩ Ngụy Thùy Linh

Ca - nhạc sĩ tú tú Team Hải Nguyễn - Kiệt Huỳnh

Không khí tưng bừng của sự kiện diễn ra tại IDECAF Team Hải Nguyễn - Kiệt Huỳnh

Nguyễn Hữu Anh, người sáng lập kiêm CEO của The First Management sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP.HCM, có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông - giải trí, được biết đến với vai trò quản lý 10 năm đứng sau hành trình phát triển sự nghiệp của Chi Pu từ hot girl thành nữ diễn viên - ca sĩ hàng đầu... Hữu Anh còn là đồng sáng lập Double U, một agency có tiếng về music marketing, kết nối nhãn hàng cùng 50 nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt hiện tại...