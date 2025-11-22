Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Tuy nhiên, sau khi có kết quả khám tuyển, một số công dân và phụ huynh bày tỏ thắc mắc liên quan đến chỉ số BMI - một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thể lực đầu vào.

Chỉ số BMI trong khám nghĩa vụ quân sự là gì, BMI bao nhiêu không trúng tuyển? ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Bộ Quốc phòng, chỉ số BMI là chỉ số thể trọng hay chỉ số khối lượng cơ thể được dùng phổ biến hiện nay do cách tính đơn giản, dễ dàng phát hiện người gầy ốm, suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Chỉ số BMI càng cao thì lượng mỡ trong cơ thể càng nhiều; ngược lại, chỉ số BMI thấp thì cơ thể gầy ốm. Áp dụng chỉ số BMI trong đánh giá, phân loại sức khỏe đảm bảo khoa học, khách quan hơn khi sử dụng các chỉ số chiều cao, cân nặng riêng biệt và được nhiều nước trên thế giới sử dụng trong tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Trước thời điểm tháng 7.2025, tiêu chuẩn sức khỏe gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo 2 thông tư của Bộ Quốc phòng: Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6.12.2023 và Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4.10.2018.

Trong đó, Thông tư 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe chung và quy định cách cho điểm thể lực, bệnh tật, phân loại sức khỏe đối với các trường hợp công dân vào quân đội (tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển dụng). Thông tư 148 bổ sung quy định tiêu chuẩn riêng về sức khỏe đối với công dân gọi nhập ngũ.

BMI đạt tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong khoảng từ 18 - 29,9

Theo Thông tư 105, công thức để tính BMI là: BMI = W/ [(H)2]. Trong đó: BMI đơn vị thường dùng là kg/m2, W là cân nặng (kg), H là chiều cao (m).

Chỉ số BMI được tính điểm như sau: loại 1 là từ 18,5 - 24,9; loại 2 là 25 - 26,9; loại 3 là 27 - 29,9; loại 4 từ <18,5 hoặc 30 - 34,9; loại 5 từ 35 - 39,9; loại 6 >= 40.

Ngày 3.7.2025, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã sửa đổi chỉ số BMI đạt tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, chỉ số BMI đạt tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong khoảng từ 18 - 29,9. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có chỉ số BMI nhỏ hơn 18 hoặc lớn hơn 29,9.

Ngoài ra, Thông tư 68 cũng quy định không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ.

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 1.11 đến hết ngày 31.12 hàng năm và Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian khi cần thiết.