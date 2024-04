Chỉ số giá vàng tăng gần 29%

Chênh lệch giá vàng vẫn ở mức cao

Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) công bố hôm nay 29.4, trong tháng 4, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.



Tính đến ngày 25.4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.322,36 USD/ounce, tăng 8,54% so với tháng 3 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 6,95% so với tháng trước NGỌC THẮNG

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 6,95% so với tháng trước; tăng 17,01% so với tháng 12.2023; tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 4 tháng đầu năm tăng 20,75%.

Trong bài phân tích kinh tế mới nhất từ chuyên gia VinaCapital với chủ đề "Vàng, đô la Mỹ và lãi suất có ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam", câu chuyện về vàng được đề cập: "Căng thẳng địa chính trị leo thang giúp giải thích lý do tại sao vàng và đồng USD đồng loạt tăng giá.

Nhưng việc mua vàng của các ngân hàng T.Ư (bao gồm cả ngân hàng T.Ư của Trung Quốc và các nước ở Trung Đông) là yếu tố chính thúc đẩy giá vàng, cũng như những lo ngại rằng các chính phủ trên thế giới có khả năng sẽ in tiền để giải quyết gánh nặng nợ khổng lồ của họ".

Cũng theo bài phân tích này, Chính phủ Việt Nam đã hạn chế nhập khẩu vàng trong hơn 1 thập kỷ, dẫn đến giá vàng miếng độc quyền của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn thuộc sở hữu nhà nước phát hành luôn giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với giá vàng thế giới.

Mức chênh lệch giá vàng miếng SJC gần đây đã tăng lên mức cực cao, được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư trong nước khi tham gia vào thị trường vàng toàn cầu đang đi lên. Ngược lại, giá vàng tăng cao ở Việt Nam là nguyên nhân gây ra việc nhập lậu vàng qua đường biên giới.

Theo chuyên gia của VinaCapital, Ngân hàng Nhà nước gần đây đã thông báo mở phiên bán đấu giá vàng (là một phần dự trữ ngoại hối của Việt Nam) và cho tín hiệu rằng có thể tiếp tục chính thức nhập khẩu vàng vào Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm. Những thông báo này, cùng với một số biện pháp khác đã giúp giảm chênh lệch giá vàng SJC trở lại mức khoảng 15% (vẫn còn khá cao so với mức trước đây).

Giá vàng còn tăng

Dự báo diễn biến giá vàng thời gian tới, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam Huỳnh Trung Khánh cho rằng, giá vàng biến động theo hình gấp khúc, có những điều chỉnh nhất định. Tuy nhiên, xu hướng giá vàng thế giới thời gian tới nhìn chung là tăng.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhiều lần trao đổi với Thanh Niên vẫn kiên định quan điểm, năm nay giá vàng thế giới có thể lên mức 2.500 - 2.600 USD/ounce. "Giá vàng giảm rồi lại tăng, đây đang là thời điểm giá vàng thế giới cần điều chỉnh trước khi tăng tiếp", ông Phương nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia dự báo, xu hướng giá vàng thế giới thời gian tới nhìn chung là tăng, sẽ tác động mạnh mẽ tới giá vàng trong nước NGỌC THẮNG

Đồng quan điểm từ nay tới cuối năm giá vàng thế giới sẽ tiếp tục neo ở mức cao, tác động trực tiếp tới giá vàng trong nước, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu phân tích: xuất phát từ biến động địa chính trị và động thái mua vào rất nhiều vàng của các ngân hàng T.Ư, nhu cầu vàng đang rất cao cả trên thế giới và trong nước.

Ở Việt Nam, vàng hiện vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất so với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, lãi suất… Đáng nói, giá vàng Việt Nam bị tác động mạnh không chỉ bởi giá vàng thế giới mà còn cả từ tình trạng đầu cơ vàng.

Sau các phiên đấu thầu vàng thất bại vừa qua (1 phiên đấu thầu ế vàng và 2 phiên phải hủy đấu thầu - PV) của Ngân hàng Nhà nước, nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm để kiên trì mục tiêu kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, tiếp tục đấu thầu vàng trong thời gian tới là một giải pháp.

Tuy nhiên, các yêu cầu trong đấu thầu vàng cần thay đổi cho phù hợp hơn. Cụ thể như giảm lượng vàng phải mua tối thiểu xuống khoảng 400 - 500 lượng thay vì 1.400 lượng như các phiên đấu thầu vừa qua; đồng thời đưa ra mức giá hài hòa với giá vàng đang thực tế giao dịch trên thị trường, đảm bảo các đơn vị mặn mà tham gia đấu thầu.

Về dài lâu, biện pháp căn cơ vẫn là phải nhanh chóng sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tập trung vào các nội dung xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC và độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu…