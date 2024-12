Chỉ số giá vàng tăng hơn 28%, CPI tăng 3,69%

Theo thông tin Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) công bố sáng 6.12, tháng 11, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 27.11, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.696,8 USD/ounce, tăng 0,12% so với tháng 10.

Bình quân 11 tháng qua, chỉ số giá vàng tăng 28,42% ẢNH: NGỌC THẮNG

Đầu tháng 11, giá vàng thế giới giảm đáng kể sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ do các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục và chờ đợi các chính sách kinh tế mới từ tổng thống đắc cử.

Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng phục hồi trong các tuần sau đó do các yếu tố như căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng về việc giảm lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 2,26% so với tháng trước, tăng 32,91% so với tháng 12.2023 và tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 28,42%.

Tính đến ngày 27.11, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 105,47 điểm, tăng 2,52% so với tháng trước do các kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang ở một số quốc gia đã làm tăng nhu cầu đối với đồng USD như một tài sản an toàn.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do dao động quanh mức 25.483 VND/USD. Chỉ số giá USD tháng 11 tăng 1,76% so với tháng trước, tăng 4,22% so với tháng 12.2023 và tăng 3,63% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 11 tháng năm 2024 tăng 4,97%.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Tổng cục Thống kê đánh giá, chỉ số giá điện sinh hoạt, giá nhà ở thuê và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 11 tăng 0,13% so với tháng trước.

So với tháng 12.2023, CPI tháng 11 tăng 2,65% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,77%. Bình quân 11 tháng năm 2024, CPI tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,13% của CPI tháng 11 so với tháng trước, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có chỉ số giá tăng cao nhất với mức tăng 0,87%, chủ yếu tăng ở một số mặt hàng sau: giá dầu hỏa tăng 3,57% so với tháng trước do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng; giá gas tăng 2,25% do từ ngày 1.11, giá gas trong nước điều chỉnh tăng theo giá gas thế giới.

Giá thuê nhà tăng 0,45% do giá mua bán nhà đất và chung cư tăng cao; giá điện sinh hoạt tăng 2,03% so với tháng trước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ 11.10...