'Chỉ tiếc đồng đội không thấy được đất nước hôm nay'

"Chúng tôi xác định đi chiến đấu là không có ngày trở về"

Là một trong những khách mời tham dự buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm nay 27.8, ông Nguyễn Đức Mạnh, cựu chiến binh Quân khu 7, có mặt từ rất sớm. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến khu D, chiến trường miền Đông Nam bộ.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, cựu chiến binh Quân khu 7, từ Ninh Bình ra Hà Nội từ hôm qua để tham dự lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ với Thanh Niên, cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh cho biết, đơn vị của ông mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với trận đánh ngày 10.3.1975 trên QL14.

"Sau đó, chúng tôi về Bù Gia Mập, ra trục lộ 20, ra ngã ba Dầu Giây và lên thẳng Đà Lạt. Chiến trường rất ác liệt, anh em hy sinh nhiều nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu không ngại khó, ngại khổ.

Đơn vị có cả các anh nhập ngũ từ những năm 1944 - 1945 chống Pháp. Chúng tôi là thế hệ đàn em vào sau, vượt Trường Sơn vào miền Nam, theo tướng Lê Trọng Tấn vào B2 chiến đấu. Còn sống được rất tự hào. Chỉ thương những anh em đã chiến đấu và hy sinh ở chiến trường Đông Nam bộ", ông Mạnh kể lại.

Đơn vị ông thuộc sự chỉ huy của thượng tướng Phạm Văn Trà. Khi đó, các chiến sĩ đều xác định "đi là không có ngày trở về", "nhưng bây giờ được đứng giữa lòng thủ đô như hôm nay cảm thấy tự hào và sung sướng biết bao nhiêu. Bác Hồ đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, với những người cộng sản kiên trung đánh biết bao nhiêu kẻ thù, từ Pháp, Mỹ cho đến biên giới phía bắc, biên giới Tây Nam".

Được tham dự ngày lễ lớn của dân tộc là niềm hạnh phúc vô bờ, ông cũng mong muốn được vào Lăng viếng Bác. "Cả đất nước tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang vươn mình, thế hệ trẻ ngày nay phải cố gắng để vững bước tiến lên", cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ.

Cựu chiến binh từng chiến đấu 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị

Năm nay đã 80 tuổi, cựu chiến binh Đặng Quang Học (quê ở Hưng Yên) không giấu được sự háo hức khi đi xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Hai ông cháu đi đến gần quảng trường Ba Đình rồi đi bộ khoảng 3 km để vào khán đài.

Ông Học là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Trải qua những năm tháng kháng chiến nên ông rất trân trọng giá trị của hòa bình.

Cựu chiến binh Đặng Quang Học cùng cháu gái chờ xem sơ duyệt diễu binh A80 từ sáng sớm ẢNH: NGUYỄN ANH

"Nhìn những bước chân bước đều của các khối khi luyện tập làm tôi nhớ lại nhưng bước chân thời còn chiến đấu, tuy có khác nhau nhưng cũng đầy khí thế. Tôi muốn đưa cháu mình đi cũng để những thế hệ sau có lòng tự hào về cha ông, từ đó phấn đấu học tập", cựu chiến binh Đặng Quang Học chia sẻ.

Ông Tô Phan, 79 tuổi, quê Nghệ An, cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 968 anh hùng, từng tham gia chiến trường miền Nam chống Mỹ cứu nước, cho biết đã ra Hà Nội từ 2 ngày trước. Dù tuổi đã cao, ông Phan vẫn ra khu vực đường Thanh Niên, nơi các khối diễu binh đi qua, từ lúc 12 giờ trưa để mong được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.

"Tôi sung sướng vô cùng. Đất nước ta từ thân phận nô lệ đã giành lại tự do, độc lập. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đất nước đang không ngừng phát triển. Đó là niềm tự hào lớn nhất trong đời của một người lính từng đi qua chiến tranh như tôi", ông Phan xúc động.

Bắt xe khách từ quê ra xem diễu binh

Theo dõi từng buổi tổng hợp luyện của các lực lượng quân đội, công an, ông Tô Phan nói: "Đoàn quân đi hàng ngũ chỉnh tề, oai nghiêm; khí tài hiện đại được phô diễn rất hoành tráng. Điều đó chứng tỏ chúng ta đã làm chủ công nghệ, tự lực, tự cường và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào".

Ông Phan chia sẻ thêm, một mình ông bắt xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội. Dù con cháu có phần lo lắng vì ông tuổi cao lại đi một mình, nhưng ông đã động viên cứ an tâm. Ra đến nơi, ông gọi điện thông báo về nhà, con cháu đều rất vui. Ông dự kiến ở lại Hà Nội đến 2.9 để xem diễu binh chính thức.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Quỳnh (75 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi xe khách giường nằm từ quê ra Hà Nội xem sơ duyệt diễu binh A80 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dù tuổi đã cao nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thị Quỳnh (75 tuổi, quê Hà Tĩnh) vẫn đi xe khách giường nằm từ quê ra Hà Nội để xem các hoạt động phục vụ lễ diễu binh A80.

Sau những năm tháng cống hiến trong quân ngũ, bà cảm thấy tự hào vì đất nước bây giờ đã đổi mới, phát triển rất nhiều so với thế hệ trước.

"Vừa qua, tôi rất tiếc vì không đi xem được Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất ở TP.HCM. Hôm nay, có mặt ở Hà Nội, tôi phấn khởi lắm. Tôi mong muốn thế hệ trẻ đừng bao giờ quên xương máu của cha anh đã ngã xuống cho Tổ quốc và phải phấn đấu hơn nữa để xây dựng đất nước", bà Quỳnh nói.

Cùng ngồi tại hàng ghế ưu tiên dành cho cựu chiến binh, người già trên phố Tràng Tiền, cựu chiến binh Nguyễn Văn Long (63 tuổi, quê Hưng Yên) rất phấn khởi vì được trực tiếp hòa chung không khí trong những ngày đại lễ của đất nước.

"Tôi thấy đất nước mình bây giờ rất phồn vinh, hạnh phúc, con cháu mình được nhờ. Tôi luôn dặn con cháu trong nhà rằng, ông cha mình đã hy sinh rất nhiều cho đất nước. Vì vậy, con cháu cần phấn đấu hơn nữa để đất nước mình sánh vai được với các cường quốc", ông Long bày tỏ.