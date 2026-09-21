Chỉ tiêu tuyển sinh gắn với tỷ lệ có việc làm, học phí tính đúng, tính đủ

Ngày 18.9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đánh dấu bước ngoặt lớn khi chuyển hướng từ tăng quy mô sang nâng cao chất lượng thực chất, trong đó nổi bật là các yêu cầu khắt khe về xác định chỉ tiêu tuyển sinh và cơ chế thu học phí mới.



Tỷ lệ việc làm và thu nhập của cựu sinh viên là thang đo quan trọng cho chất lượng đào tạo (trong ảnh là sinh viên Trường ĐH Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp năm 2026) ẢNH: THÙY DƯƠNG

Theo chiến lược, giáo dục đại học trong giai đoạn tới sẽ chấm dứt tình trạng đào tạo dàn trải, "đào tạo những gì mình đang có" để chuyển sang "đào tạo những gì đất nước và xã hội cần". Trong công tác tuyển sinh, mục tiêu không còn là "tuyển đủ", mà là "tuyển đúng", chọn người học phù hợp và bảo đảm chất lượng.

Các trường đại học phải xác định quy mô và chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên các căn cứ cốt lõi: chất lượng nguồn tuyển, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, và đặc biệt là nhu cầu nhân lực cùng khả năng có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Dữ liệu về việc làm, thu nhập và phản hồi từ doanh nghiệp sẽ trở thành "thước đo" bắt buộc để các cơ sở giáo dục đại học quyết định mở ngành, điều chỉnh chương trình hay xác định quy mô đào tạo.

Những ngành đào tạo không bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoặc có nhu cầu xã hội thấp sẽ bị rà soát để loại bỏ. Ngược lại, Nhà nước sẽ tập trung nguồn lực để tăng mạnh số lượng người học ở các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ (STEM).

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2035, tỷ lệ người học các ngành STEM sẽ đạt 40% quy mô đào tạo ở mỗi trình độ, và 90% sinh viên ra trường có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng.

Về bài toán tài chính, chiến lược chỉ rõ định hướng hoàn thiện đồng bộ chính sách học phí, nâng trần học phí tương xứng với chất lượng đào tạo theo hướng "tính đúng, tính đủ".

Tuy nhiên, để đảm bảo lộ trình tăng học phí này không trở thành rào cản, tước đi cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của người học, Chính phủ yêu cầu mở rộng các chính sách học bổng hỗ trợ trực tiếp. Nguồn học bổng này sẽ tập trung vào nhóm sinh viên yếu thế, cũng như những người theo học các ngành chiến lược, ngành thiết yếu khó thu hút người học (như khoa học cơ bản, sư phạm, kỹ thuật then chốt...).

Đáng chú ý nhất trong chính sách hỗ trợ tài chính là việc mở rộng cơ chế tín dụng ưu đãi cho sinh viên, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế hoàn trả tín dụng gắn với mức thu nhập. Đây được xem là giải pháp căn cơ, giúp người học yên tâm vay vốn trang trải chi phí học tập và chỉ phải trả nợ khi đã ra trường, đi làm và đạt được mức thu nhập bảo đảm khả năng chi trả.

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