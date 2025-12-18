Chị Vừ Thị Mai Dinh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu

Ngày 18.12, tại Lai Châu đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 216 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 28.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tham dự đại hội có ông Sùng A Hồ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Phong trào thanh niên tình nguyện tạo dấu ấn rõ nét

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại đại hội ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó nhấn mạnh vai trò xung kích, trách nhiệm của thanh niên trong khắc phục thiên tai, bảo vệ môi trường, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới.

Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, tạo dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội; công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực với số lượng mô hình kinh tế thanh niên tăng mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, anh Nguyễn Tường Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi đoàn và công tác cán bộ Đoàn ở một số cơ sở.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trên cơ sở đó, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Lai Châu tập trung cụ thể hóa tinh thần, các chủ trương của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 4 từ phải qua) cùng các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: CTV

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, công tác tuyên truyền, giáo dục cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả định hướng tư tưởng, phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên, thanh niên trong học tập lý luận chính trị.

Các phong trào hành động phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nội dung và rõ sản phẩm đầu ra.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, đổi mới phương thức sinh hoạt chi đoàn, khắc phục tình trạng hình thức; đồng thời chú trọng phát triển thanh niên toàn diện, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu

Ông Sùng A Hồ và anh Nguyễn Tường Lâm chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lai Châu khóa mới

ẢNH: CTV

Phát biểu tại đại hội, ông Sùng A Hồ khẳng định, đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện khát vọng cống hiến và quyết tâm hành động của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh.

Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía bắc, ông Sùng A Hồ cho rằng, thanh niên là lực lượng tiên phong, giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa khát vọng này. Trên cơ sở đó, ông đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Trước hết, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi cần tiếp tục được đổi mới thiết thực, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Nội dung giáo dục phải phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, tiềm ẩn nhiều thông tin xấu, độc; qua đó góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chị Vừ Thị Mai Dinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu khóa XV ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần xung phong đảm nhận những việc khó, việc mới; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, từng bước nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, xây dựng lớp thanh niên sống trách nhiệm, nhân ái, hội nhập hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Ông Sùng A Hồ cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, hỗ trợ vốn, khoa học, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.

Trong phiên thứ nhất, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 27 anh chị. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới đã bầu chị Vừ Thị Mai Dinh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu khóa XV.