Chia bảng 22 đội tham dự vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 27

VFF đã phân chia 22 đội theo khu vực địa lý vào 4 bảng thi đấu vòng loại, trừ đội Gama Vĩnh Phúc xin vào đá ở bảng miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó bảng A và B sẽ có 6 đội mỗi bảng và bảng C, D có 5 đội mỗi bảng.

Từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt vào các ngày 3.9, 5.9, 8.9, 11.9 và 13.9, để xác định các đội nhất nhì của 4 bảng và 2 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Như vậy xác suất lọt vào vòng chung kết sẽ là gần 50% (22 đội chọn 10). Điều này sẽ giúp cho các đội nỗ lực tranh tài để hy vọng góp mặt ở vòng chung kết.



Sân chơi U.21 sẽ sôi động từ đầu tháng 9 Khả Hòa

4 bảng cụ thể gồm: Bảng A do Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (PVF) đăng cai, có 6 đội tranh tài gồm PVF-CAND, đương kim vô địch Hà Nội, đội đồng hạng ba năm 2022 Viettel, Phú Thọ, Luxury Hạ Long và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đào Hà. Bảng B có 6 đội, do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai, có Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi và Kon Tum. Bảng C do Sở VH-TT- DL tỉnh Đắk Lắk đăng cai, có 5 đội gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh và Gama Vĩnh Phúc. Bảng D do Trung tâm TDTT Thống Nhất đăng cai, có 5 đội tranh tài tại sân Thành Long (TP.HCM), gồm đội TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang và Cần Thơ.

Tuy thiếu những tài năng như Đinh Xuân Tiến tập trung U.23 quốc gia nhưng giải U.21 sẽ là cơ hội tỏa sáng cho nhiều gương mặt sáng giá khác Khả Hòa

Hầu hết các CLB có tuyến đào tạo trẻ tốt đều tham dự giải U.21, chỉ có một vắng mặt đáng tiếc là đương kim á quân Becamex Bình Dương do không đủ lực lượng nên xin không tham gia. Các đội sẽ đăng ký danh sách từ nay đến 25.8 và từng BTC bảng sẽ bốc thăm xếp lịch thi đấu vào ngày 1.9. Vòng chung kết U.21 sẽ diễn ra từ ngày 18.9 đến 1.10.2023 với 12 đội, gồm 10 đội vượt qua vòng loại và 2 đội đồng chủ nhà.

Niềm vui của các cầu thủ U.21 khi chuẩn bị bước ra sân chơi lớn của bóng đá trẻ Khả Hòa

Do năm nay ASIAD 19 rơi vào tháng 9 và VFF muốn tạo cơ hội cho lực lượng U.20 có tăng cường U.23 tham gia cọ xát quốc tế, để tính chuyện lâu dài cho bóng đá Việt Nam, nên thời gian thi đấu vòng chung kết U.21 sẽ thiếu vắng một vài cầu thủ nổi bật trong độ tuổi (sinh năm 2003, 2004). Nhưng nói như Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, đây lại là cơ hội tốt cho những tài năng khác có dịp bước ra từ bóng tối để tỏa sáng hoặc những gương mặt trẻ hơn khẳng định mình. Hy vọng vòng loại U.21 vào đầu tháng 9 tới, cũng như vòng chung kết từ 18.9 sẽ là cuộc sàng lọc thật gay cấn, mang đến những trận cầu hay, hào hứng cho bóng đá Việt Nam.