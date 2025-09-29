Lễ tang được tổ chức tại tư gia: 792/19 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, TP.HCM, theo nghi thức Tin Lành.

Chương trình tang lễ:

- Lễ nhập quan: 14 giờ, thứ Hai 29.9.2025

- Cầu nguyện 1: 19 giờ, thứ Hai 29.9.2025

- Cầu nguyện 2: 19 giờ, thứ Ba 30.9.2025

- Lễ di quan: 14 giờ, thứ Tư 1.10.2025

Sau đó hỏa táng tại: Đa Phước, TP.HCM.

Tập thể các bạn Trường THPT Bình Đại B (Nay là Trường THPT Huỳnh Tấn Phát) vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn đến anh Võ Đoàn Quang Linh cùng gia quyến.