Chia buồn

Diễm Quyên
Diễm Quyên
29/09/2025 17:49 GMT+7

Được tin thân phụ của anh Võ Đoàn Quang Linh là Mục sư Võ Linh Biên (sinh ngày 4.7.1952, nguyên quán Bến Tre) đã yên nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 45 phút, thứ Hai ngày 29.9.2025, hưởng thọ 73 tuổi.

Lễ tang được tổ chức tại tư gia: 792/19 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, TP.HCM, theo nghi thức Tin Lành.

Chương trình tang lễ:

- Lễ nhập quan: 14 giờ, thứ Hai 29.9.2025

- Cầu nguyện 1: 19 giờ, thứ Hai 29.9.2025

- Cầu nguyện 2: 19 giờ, thứ Ba 30.9.2025

- Lễ di quan: 14 giờ, thứ Tư 1.10.2025

Sau đó hỏa táng tại: Đa Phước, TP.HCM.

Tập thể các bạn Trường THPT Bình Đại B (Nay là Trường THPT Huỳnh Tấn Phát) vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn đến anh Võ Đoàn Quang Linh cùng gia quyến.

