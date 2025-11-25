Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
25/11/2025 07:38 GMT+7

Được tin: Cụ ông Nguyễn Ngọc Tờ, sinh năm 1927, nguyên cán bộ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nguyên Hiệu trưởng Trường Quản lý kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, là thân phụ anh Nguyễn Công Khế (nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên) và chị Nguyễn Tú Anh (nguyên Biên tập viên Báo Thanh Niên), là nhạc phụ anh Cao Hoàng Nam (Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên), đã từ trần lúc 3 giờ 45 ngày 24.11.2025 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Ất Tỵ), hưởng thượng thọ 99 tuổi;

Linh cữu quàn tại số 600 đường Long Phước, P.Long Phước, TP.HCM (thuộc TP.Thủ Đức cũ); lễ nhập quan lúc 14 giờ ngày 24.11.2025; lễ động quan lúc 12 giờ ngày 27.11.2025; sau đó linh cữu được gia đình an táng vào sáng 29.11.2025 tại Nghĩa trang gia tộc Nguyễn Ngọc, thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng;

Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Nguyễn Công Khế, chị Nguyễn Tú Anh, anh Cao Hoàng Nam và gia quyến.

