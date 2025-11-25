Linh cữu quàn tại số 600 đường Long Phước, P.Long Phước, TP.HCM (thuộc TP.Thủ Đức cũ); lễ nhập quan lúc 14 giờ ngày 24.11.2025; lễ động quan lúc 12 giờ ngày 27.11.2025; sau đó linh cữu được gia đình an táng vào sáng 29.11.2025 tại Nghĩa trang gia tộc Nguyễn Ngọc, thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng;

Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Nguyễn Công Khế, chị Nguyễn Tú Anh, anh Cao Hoàng Nam và gia quyến.