Chia buồn

Diễm Quyên
Diễm Quyên
29/01/2026 14:33 GMT+7

Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin:

BÀ ANNA TRẦN THỊ THU THANH

Sinh năm 1941, quê quán Hòa Khánh, Đà Nẵng

Thân mẫu của anh Lê Nguyên Đăng Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 00g43 ngày 29.1.2026 (nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Hưởng thọ 85 tuổi.

Linh cữu quàn tại: 205/10C Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận (cũ), TP.HCM.

Chương trình tang lễ:

  • 11 giờ 15 ngày 29.1.2026: Nghi thức phát tang và nhập quan.

Giờ thăm viếng - cầu nguyện:

Thân bằng quyến thuộc thăm viếng, Quý hội đoàn cầu nguyện, Gia đình canh thức cầu nguyện.

  • 4 giờ 30 ngày 31.1.2026: Nghi thức động quan và di quan.
  • 5 giờ ngày 31.1.2026: Thánh lễ an táng tại Thánh đường Giáo xứ Phú Nhuận.

Linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Sự ra đi của bà là mất mát to lớn đối với gia đình và thân quyến.

Chúng tôi - nhóm anh em bằng hữu xin gửi đến anh Lê Nguyên Đăng Hà cùng toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất;

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ sớm đón nhận linh hồn Bà Anna Trần Thị Thu Thanh về hưởng phúc vĩnh hằng nơi Nước Trời.

