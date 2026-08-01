Lễ nhập quan được cử hành lúc 8 giờ 30 phút ngày 1.8.2026 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Bính Ngọ). Lễ động quan diễn ra lúc 7 giờ 15 phút ngày 2.8.2026 (nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ). Linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại thôn Đồng Tâm.

Trước sự mất mát to lớn này, tập thể Ban Biên tập, Trung tâm Dịch vụ Truyền thông và Phòng Công nghệ Báo Thanh Niên xin gửi đến ông Nguyễn Đăng Ngọc cùng toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.

Cầu mong hương hồn cụ ông Nguyễn Đăng Nam an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.