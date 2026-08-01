Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Chia buồn

Diễm Quyên
Diễm Quyên
Được biết, ông Nguyễn Đăng Nam, thân phụ của ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp, đã từ trần vào lúc 3 giờ 05 phút ngày 1.8.2026 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ nhập quan được cử hành lúc 8 giờ 30 phút ngày 1.8.2026 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Bính Ngọ). Lễ động quan diễn ra lúc 7 giờ 15 phút ngày 2.8.2026 (nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ). Linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại thôn Đồng Tâm.

Trước sự mất mát to lớn này, tập thể Ban Biên tập, Trung tâm Dịch vụ Truyền thông và Phòng Công nghệ Báo Thanh Niên xin gửi đến ông Nguyễn Đăng Ngọc cùng toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.

Cầu mong hương hồn cụ ông Nguyễn Đăng Nam an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Khám phá thêm chủ đề

Chia buồn Lễ động quan lời chia buồn sâu sắc nhất ông Nguyễn Đăng Nam

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận