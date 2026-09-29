Linh cữu quàn tại nhà riêng: 251 Xuân 68, P.Phú Xuân, TP.Huế; lễ nhập quan lúc 6 giờ ngày 30.9.2026; lễ viếng từ 8 giờ ngày 30.9.2026; lễ di quan lúc 13 giờ ngày 2.10.2026; sau đó linh cữu được gia đình đưa đi an táng tại nghĩa trang quê nhà: thôn Bao La, xã Đan Điền, TP.Huế.

Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Hằng Nga và gia quyến.