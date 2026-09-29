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    Đời sống

    Chia buồn

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Được tin: Cụ ông Nguyễn Văn Ban (Pháp danh: Nguyên Liệu), sinh năm 1936, là thân phụ chị Nguyễn Thị Hằng Nga (Nguyên Nga) - phóng viên Ban Kinh tế Báo Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 15 giờ ngày 29.9.2026 (nhằm ngày 19.8 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thượng thọ 91 tuổi;

    Linh cữu quàn tại nhà riêng: 251 Xuân 68, P.Phú Xuân, TP.Huế; lễ nhập quan lúc 6 giờ ngày 30.9.2026; lễ viếng từ 8 giờ ngày 30.9.2026; lễ di quan lúc 13 giờ ngày 2.10.2026; sau đó linh cữu được gia đình đưa đi an táng tại nghĩa trang quê nhà: thôn Bao La, xã Đan Điền, TP.Huế.

    Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Hằng Nga và gia quyến. 

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    Được tin: Cụ bà Tạ Thị Dung, sinh năm 1952, là thân mẫu anh Trần Trọng Kha - Phó tổng thư ký Tòa soạn hội tụ Báo Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 1 giờ 5 phút ngày 8.9.2026 (nhằm ngày 27.7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 75 tuổi;

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