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    Chia buồn

    Kha Hùng
    Kha Hùng

    Được tin ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972 (Nhâm Tý), đã từ trần lúc 16 giờ ngày 6.10.2026 (nhằm ngày 26.8 năm Bính Ngọ), hưởng dương 55 tuổi.

    Linh cữu được quàn tại số nhà 03 Phạm Ngũ Lão, thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Lễ nhập quan diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 7.10.2026 (nhằm ngày 27.8 năm Bính Ngọ). Lễ động quan được cử hành lúc 6 giờ ngày 9.10.2026 (nhằm ngày 29.8 năm Bính Ngọ), sau đó linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Sông Mao, hạ huyệt lúc 7 giờ cùng ngày.

    Em Tánh và các em phòng Giám sát xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Lê Ngọc Sơn cùng toàn thể tang quyến trước sự mất mát to lớn này.

    Nguyện cầu hương linh ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

    Thành kính phân ưu.

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