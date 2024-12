Chìa khóa duy trì lối sống lành mạnh tại The Infinity

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, môi trường sống có tác động sâu sắc đến lối sống, sức khỏe và hạnh phúc của con người. Một không gian sống lành mạnh cần đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường, tiện ích và nhu cầu cá nhân. Đây là nền tảng để mỗi người xây dựng một cuộc sống cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Với các tiện ích đa dạng ngay trong nội khu, cư dân The Infinity dễ dàng tìm thấy cảm hứng để duy trì thói quen luyện tập

Chia sẻ về định hướng phát triển, đại diện chủ đầu tư dự án The Infinity cho biết: "Nhịp sống bận rộn dễ làm con người bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Chính vì vậy, khi thiết kế tiện ích, không gian sống, chúng tôi không chỉ hướng đến sự tiện nghi mà còn mong muốn tạo động lực cho cư dân duy trì lối sống lành mạnh, chăm sóc bản thân mỗi ngày".

Với một loạt các tiện ích ngay trong khuôn viên, The Infinity cung cấp nhiều tiện ích cần thiết để cư dân cần để duy trì một lối sống khỏe mạnh ngay tại nhà. Không phải mất thời gian di chuyển, cư dân có thể dễ dàng tham gia các hoạt động thể thao tại sân bóng đá, sân bóng rổ, các cụm hồ bơi… Khu vực chạy bộ được thiết kế rộng rãi, bao quanh là không gian xanh mát, giúp cư dân vừa vận động, vừa thư giãn.

Hồ bơi điện phân muối trên không tại The Infinity

Đây cũng là một trong số ít dự án tại Bình Dương đầu tư xây dựng hồ bơi điện phân muối trên không. Công nghệ điện phân muối sử dụng muối tự nhiên để tạo ra clo thay thế clo truyền thống. Điều này giúp nước trong hồ bơi sạch khuẩn, an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, hồ bơi trên không mang đến không gian tập luyện, thư giãn lý tưởng với không khí trong lành, tầm nhìn thoáng đãng. Bơi lội không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường thể lực mà còn giúp giảm căng thẳng, mang lại trạng thái tinh thần tích cực.

Sky Garden ở tầng cao nhất là nơi lý tưởng cho các hoạt động như đi bộ, yoga hay thiền định. Trong khi đó, tầng 20 là tổ hợp tiện ích giải trí thư viện, bóng bàn, bida… Tầng này cũng được chủ đầu tư bố trí một phần không gian lánh nạn đề phòng những trường hợp khẩn cấp.

Gym là một trong những bộ môn rèn luyện sức khỏe phổ biến nhất tại các thành phố lớn. Hiểu được nhu cầu này, The Infinity đầu tư phòng gym với máy móc tiên tiến, phù hợp với nhiều hình thức tập luyện như cardio, tập tạ, giãn cơ… Không gian thiết kế rộng rãi, thoáng mát tạo cảm giác thoải mái, giúp cư dân duy trì thói quen vận động.

Đặc biệt, dự án còn sở hữu một spa cao cấp với diện tích rộng đến 1.200m², đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể và làm đẹp ngay trong nội khu.

Không chỉ tiện ích bên ngoài, không gian sống bên trong cũng được chủ đầu tư chú trọng. Mỗi căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án sở hữu ít nhất 3 mặt thoáng để đón gió trời, ánh sáng tự nhiên vào phòng. Điều này không chỉ tạo ra một không gian sống trong lành mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu cảm giác ngột ngạt.

Thiết kế thông minh với 3 mặt thoáng, 2 ban công giúp căn hộ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời

Một điểm đặc biệt tại The Infinity chính là thiết kế thông minh với 2 ban công, tạo ra nhiều không gian thư giãn cho gia đình. Ban công có thể sử dụng như một nơi đọc sách, uống trà và thông thường sẽ là khu vực để trồng cây xanh. Chăm sóc cây xanh cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Cách thiết kế tinh tế như sử dụng máy lạnh âm trần và khu giặt sấy riêng biệt, góp phần tạo ra một không gian sống thoáng đãng và thẩm mỹ. Những yếu tố này không chỉ tối ưu hóa diện tích mà còn mang đến sự sang trọng, gọn gàng và dễ chịu, tạo cảm giác thư giãn cho cư dân trong mỗi không gian sống.

"Với những tiện ích và môi trường sống lý tưởng, đây chính là nơi giúp họ duy trì lối sống lành mạnh và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi tin rằng, một cộng đồng nơi mọi người đều hướng tới lối sống tích cực chính là nền tảng cho một cuộc sống chất lượng và bền vững", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

The Infinity là tòa tháp 35 tầng, nằm trong khu phức hợp Charm City. Tọa lạc tại ngã tư 550, trung tâm thành phố Dĩ An, dự án kết nối các khu vực lân cận như Thuận An, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP.HCM…