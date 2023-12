'Chìa khóa' khai thông bế tắc về biến đổi khí hậu

Giảm dần phụ thuộc vào điện than

Trưa 2.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại tọa đàm "Đẩy nhanh chuyển đổi điện than" do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước, các tổ chức nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết cần giảm sự phụ thuộc vào điện than, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo. Song không thể yêu cầu các nước đang phát triển phải lựa chọn giữa chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế.

Theo Thủ tướng, VN cũng như các nước đang phát triển khác, không thể phủ nhận vai trò của điện than, nhưng đã đến lúc cần chuyển đổi sang một nguồn năng lượng sạch hơn. VN sẽ hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách để chuyển đổi với lộ trình và bước đi phù hợp.