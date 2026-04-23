Chìa khóa phát hiện sớm ung thư và các bệnh lý nội khoa âm thầm

"Tôi vẫn khỏe" - Quan niệm khiến nhiều người trả giá đắt

"Tôi thấy vẫn bình thường" là lý do phổ biến khiến nhiều người trì hoãn việc khám sức khỏe. Tuy nhiên, theo bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cảm giác khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc cơ thể không có bệnh.

Áp lực công việc và lối sống bận rộn khiến nhiều người trẻ trì hoãn việc khám sức khỏe định kỳ

Theo khảo sát của YouGov - đơn vị nghiên cứu thị trường quốc tế chuyên thực hiện các khảo sát hành vi và nhận thức người tiêu dùng - tỷ lệ người Việt chủ động tầm soát vẫn còn hạn chế (thực hiện năm 2025 trên 6.000 tại 6 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam). Cụ thể, chỉ khoảng 34% người từng tầm soát ung thư, 13% thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, trong khi 35% cho rằng không cần thiết phải kiểm tra sức khỏe định kỳ.

"Không ít người chỉ phát hiện bệnh nội khoa hay bệnh ung thư khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Bởi ở giai đoạn sớm, bệnh gần như không có triệu chứng rõ ràng và dễ bị bỏ qua", BS.CKII Lê Thị Thu Sương, bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ.

Ung thư - "Kẻ sát nhân" không chờ bạn có triệu chứng

Khoảng 180.400 ca mắc mới mỗi năm không chỉ là những thống kê khô khan trên mặt giấy, mà là lời cảnh báo đắt giá về thực trạng ung thư tại Việt Nam (theo thống kê của GLOBOCAN năm 2022 tại Việt Nam) .

Thực tế cho thấy, ung thư gan có thể được ngăn ngừa từ việc phát hiện, quản lý và theo dõi các bệnh lý nội khoa thông thường như Viêm Gan do virus hay các bệnh lý khác của gan. Hay ví như ung thư tuyến giáp thường không gây bất kỳ cảm giác khó chịu nào ở giai đoạn khởi phát. Ung thư phổi ở giai đoạn sớm gần như "vô hình" vì không có triệu chứng lâm sàng rõ rệt. Trong khi đó, ung thư vòm họng lại rất dễ bị đánh tráo khái niệm với những cơn viêm họng thông thường, khiến người bệnh dễ dàng bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất. Hay các bệnh lý của hệ tiêu hóa như dạ dày thực quản hay đại trực tràng, những tổn thương lành tính không triệu chứng tưởng chừng như vô hại có thể tiến triển thành ung thư theo thời gian.

Phụ nữ chỉ đến khám vú khi sờ thấy u gây đau, nhưng thật không may, các tổn thương tiền ung thường không gây triệu chứng lại bị bỏ qua….

Chính vì vậy, kiểm tra sức khỏe định kỳ không chỉ là một thủ tục, mà là quyết định thay đổi định mệnh. Khi được phát hiện ở "giai đoạn vàng", người bệnh sẽ nhận được "đặc quyền" 3 lợi ích:

Tối ưu hóa cơ hội chữa khỏi: Tăng đáng kể tỉ lệ điều trị thành công, thậm chí là khỏi hoàn toàn.

Tiết kiệm nguồn lực: Giảm thiểu gánh nặng chi phí cho gia đình và xã hội vì điều trị dài ngày.

Bảo tồn chất lượng sống: Hạn chế tối đa các can thiệp xâm lấn, bảo tồn cơ quan, thời gian điều trị ngắn hơn, ít bị ảnh hưởng nặng nề từ việc điều trị và diễn tiến của bệnh.

Bác sĩ Thu Sương thăm khám cho người bệnh ẢNH: BVCC

"Tôi từng chứng kiến nhiều phép màu bắt đầu chỉ từ một lần thăm khám tình cờ. Việc phát hiện sớm chính là yếu tố then chốt giúp thay đổi hoàn toàn tiên lượng bệnh, biến một bệnh lý tưởng như sẽ ảnh hưởng nặng nề đến người bệnh thành một vấn đề có thể kiểm soát," BS.CKII Lê Thị Thu Sương, bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ.

Không chỉ ung thư, những bệnh nội khoa khác cũng đáng lo ngại

Bên cạnh các bệnh lý ung thư, các bệnh lý mạn tính và rối loạn chuyển hóa cũng đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ. Đáng ngại hơn, chính những người trẻ năng động lại là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất do tâm lý chủ quan và lối sống bận rộn.

Một số bệnh lý phổ biến thường gặp bao gồm:

Đái tháo đường: Phát hiện qua xét nghiệm đường huyết, nhưng thường không có triệu chứng rõ ràng ban đầu.

Sỏi túi mật, sỏi thận: Những "viên đá" có thể tồn tại âm thầm nhiều năm. Nếu không phát hiện sớm, sỏi có thể gây tắc nghẽn, nhiễm trùng đường tiết niệu và dẫn đến biến chứng suy thận vĩnh viễn.

Loãng xương: Tiến triển âm thầm, bào mòn khung xương mỗi ngày và thường chỉ được nhận ra sau một sự cố gãy xương đáng tiếc.

Trong bối cảnh nhiều bệnh lý có xu hướng diễn tiến âm thầm, việc chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ ngày càng được các bác sĩ khuyến khích. Chỉ với một lộ trình thăm khám khoa học, người dân có thể đánh giá tương đối toàn diện tình trạng sức khỏe thông qua các kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại. Cụ thể như:

Siêu âm ổ bụng: Giúp phát hiện một số các bất thường tại cơ quan nội tạng như sỏi thận, sỏi túi mật hoặc các tổn thương khác.

Xét nghiệm máu và nước tiểu: Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đồng thời đánh giá chức năng thận và một số chỉ số quan trọng của cơ thể.

Đo mật độ xương: Giúp phát hiện sớm nguy cơ loãng xương, từ đó có hướng can thiệp phù hợp.

Hình ảnh chẩn đoán giúp phát hiện sớm các bất thường trong cơ thể ẢNH: BVCC

