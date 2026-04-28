Theo các tổ chức y tế quốc tế, vô sinh đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân không chỉ đến từ tuổi tác mà còn do rối loạn nội tiết, chất lượng tinh trùng suy giảm và bệnh lý phụ khoa tiềm ẩn.

Khám tổng quát sức khỏe sinh sản & sinh lý nam - nữ giúp đánh giá toàn diện: nội tiết, dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng và các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn. Việc chủ động kiểm tra từ sớm giúp tối ưu thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.

20 giờ thứ ba, ngày 28.4.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Giải đáp về khám tổng quát sức khỏe sinh sản & sinh lý nam - nữ" với sự tham gia của các bác sĩ đến từ IVF Tâm Anh TP.HCM. Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN), 0287.102.6789 (TP.HCM).