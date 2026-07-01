‘Chìa khóa’ phòng viêm tiểu phế quản, viêm phổi do RSV cho bé dưới 1 tuổi

Nguy cơ nhiễm RSV thường trực suốt năm đầu đời của trẻ nhũ nhi

Năm đầu đời là giai đoạn trẻ bắt đầu tiếp xúc nhiều với môi trường xung quanh, đồng thời cũng là thời điểm nguy cơ nhiễm RSV hiện hữu trong sinh hoạt hằng ngày.

Virus RSV lây truyền chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện ở khoảng cách gần hoặc chạm tay bề mặt nhiễm virus sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Với khả năng tồn tại nhiều giờ trên các bề mặt cứng như đồ chơi, cũi trẻ em, tay nắm cửa hay các vật dụng thường ngày, virus dễ dàng âm thầm lây truyền trong gia đình và cộng đồng. Trẻ lớn và người lớn mắc bệnh thường biểu hiện viêm hô hấp nhẹ nhưng lại là nguồn lây chính và có thể dẫn đến bệnh nặng cho trẻ nhũ nhi vốn còn non yếu.

Trẻ lớn và người lớn thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhũ nhi có thể là nguồn lây chính, dẫn đến bệnh nặng cho trẻ vốn còn non yếu ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Hệ miễn dịch của trẻ nhũ nhi còn rất non yếu nên khi bị nhiễm RSV có thể diễn tiến khó lường và nặng lên nhanh chóng. Trẻ ban đầu chỉ có biểu hiện giống cảm lạnh thông thường như sổ mũi, ho nhẹ, bú kém. Tuy nhiên, chỉ sau 2-3 ngày, virus có thể tấn công sâu xuống đường hô hấp dưới gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, thở mệt, suy hô hấp. Nhiều trường hợp phải nhập viện để thở oxy, hỗ trợ hô hấp hoặc chăm sóc tích cực. Điều đáng lo ngại là rất khó dự đoán trẻ nào sẽ chuyển nặng và thời điểm bệnh trở nặng xảy ra khi nào, kể cả ở những trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Nguy cơ nhập viện do RSV hiện hữu xuyên suốt từng tháng tuổi trong năm đầu đời. Nhiều phụ huynh thường nghĩ rằng khi con lớn hơn, bước sang giai đoạn 6-12 tháng tuổi thì đã an toàn hơn. Thực tế cho thấy, các trẻ từ 6-12 tháng vẫn bị viêm tiểu phế quản do RSV, vẫn cần đi khám bệnh và vẫn có nguy cơ phải nhập viện điều trị.

Nguy cơ nhập viện do RSV hiện hữu xuyên suốt từng tháng tuổi trong năm đầu đời ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Thống kê tại Mỹ cho thấy trẻ từ 6-11 tháng tuổi chiếm đến 53,3% ca nhiễm RSV được chăm sóc y tế tại cơ sở ngoại trú và 43,5% ca nhiễm RSV được chăm sóc y tế dẫn đến thăm khám tại khoa Cấp cứu. Số liệu tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho thấy nhóm trẻ 6-12 tháng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong số các trẻ khám và nhập viện điều trị. Điều này khẳng định tất cả trẻ nhũ nhi, kể cả nhóm 6-12 tháng tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh và cần chăm sóc y tế. Hơn nữa, miễn dịch tự nhiên sau mắc bệnh không kéo dài được lâu, trẻ vẫn có nguy cơ tái nhiễm trong suốt năm đầu đời và các năm sau đó.

Tạo dựng nền tảng sức khỏe cho con từ những tháng đầu đời bằng tiêm chủng

Hiện bệnh do RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu tập trung kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ hô hấp. Với các ca nặng, trẻ có thể cần hồi sức tích cực, thở oxy, thở máy, lọc máu. Vì vậy, chủ động phòng ngừa từ sớm được xem là giải pháp quan trọng để giảm nguy cơ bệnh nặng ngay trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh vắc xin tiêm cho phụ nữ mang thai để trẻ được bảo vệ gián tiếp,hiện nay còn có giải pháp mới là kháng thể đơn dòng, giúp bảo vệ trực tiếp cho trẻ khỏi RSV.

Kháng thể đơn dòng có thể được sử dụng cho trẻ nhũ nhi ở bất kỳ thời điểm nào, bao gồm ngay sau khi sinh, mang lại sự bảo vệ nhanh chóng và trực tiếp chống lại RSV trong năm đầu đời quan trọng.

Kháng thể đơn dòng giúp bảo vệ trực tiếp bé yêu khỏi RSV ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cơ chế hoạt động của vắc xin và kháng thể đơn dòng là khác nhau. Vắc xin giống như "người huấn luyện" - giúp cơ thể trẻ học cách chống lại nhiễm trùng theo thời gian, thường cần vài tuần để phát huy hiệu quả và khả năng tạo kháng thể cũng phụ thuộc vào hệ miễn dịch của người được tiêm. Còn kháng thể đơn dòng giống như "người bảo vệ có sẵn", bắt đầu bảo vệ sớm cho trẻ sau khi tiêm mà không cần thời gian để "huấn luyện" hệ miễn dịch.

Chủ động bảo vệ trẻ khỏi RSV, trẻ sẽ giảm nguy cơ nhập viện, gia đình cũng giảm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men và thời gian chăm sóc kéo dài. Cha mẹ bớt phải nghỉ làm, hạn chế gián đoạn công việc và giảm áp lực tinh thần khi con ốm nặng. Ở góc độ cộng đồng, việc chủ động bảo vệ trẻ còn góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế trong mùa cao điểm bệnh hô hấp, giúp nguồn lực được dành cho những trường hợp cần chăm sóc chuyên sâu hơn.

Bảo vệ trực tiếp bé yêu khỏi RSV. Hãy trao đổi với bác sĩ về giải pháp tiêm phòng cho bé với kháng thể đơn dòng.