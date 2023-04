Rửa mặt đúng cách sẽ giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp hơn

Tại sao phải sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với làn da?

Nhiều người cho rằng, chọn sữa rửa mặt đảm bảo công dụng làm sạch thôi là đủ. Thế nhưng, giống như chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn nếu chọn được những bộ cánh vừa vặn, phù hợp nhất, thì làn da cũng vậy. Mỗi loại da sẽ có đặc tính khác nhau và cần chăm sóc bởi những sản phẩm phù hợp.

Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với làn da không chỉ tăng cường hiệu quả sản phẩm, mà còn hạn chế tối đa tình trạng kích ứng không mong muốn. Do đó, tùy thuộc vào tuýp da, vấn đề đang gặp phải như da khô, da dầu mụn, nhạy cảm, hay da cần phục hồi sau trị liệu mà bạn chọn cho mình loại sữa rửa mặt thích hợp.

Chia sẻ cách chọn sữa rửa mặt phù hợp với làn da của bạn

Mỗi làn da có đặc điểm khác nhau nên muốn đạt hiệu quả làm sạch tối ưu không thể dùng chung một loại sữa rửa mặt. Vậy đâu là loại sữa rửa mặt dành cho làn da của bạn?

Da khô, da thiếu nước

Làn da khô thường mang lại cảm giác căng tức, khó chịu, đôi khi da còn bị bong tróc, nổi mẩn đỏ. Bạn nên chọn loại sữa rửa mặt dạng kem, có chứa các thành phần cấp ẩm, cấp nước dịu nhẹ như: chiết xuất nha đam, tinh dầu, ô liu, HA, glycerin để làn da được làm sạch hiệu quả nhưng không mất đi độ ẩm tự nhiên.

Sữa rửa mặt dưỡng ẩm làm trắng da Image Vital C Hydrating Facial Cleanser đến từ hãng dược mỹ phẩm Image, phù hợp với làn da khô, nhạy cảm thiên khô, da lão hóa, hoặc da cần phục hồi sau liệu trình laser, lăn kim. Điểm đặc biệt của sữa rửa mặt Image Vital C Hydrating Facial Cleanser đó là công thức chứa 12% vitamin C, kết hợp cùng vitamin A và E. Chúng có tác dụng cấp nước, cân bằng da, nuôi dưỡng làn da mềm mịn, trắng sáng, không còn thô ráp, sần sùi. Đồng thời phục hồi làn da bị kích ứng, nhạy cảm, mỏng yếu, trở nên khỏe khoắn, rạng rỡ.

Sữa rửa mặt cho da khô Image Vital C Hydrating Facial Cleanser

Chi tiết sữa rửa mặt Image Vital C Hydrating Facial Cleanser chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://imagevietnam.vn/vital-c/sua-rua-mat-duong-am-lam-trang-da-image-vital-c-hydrating-facial-cleanser.html

Da nhạy cảm, dễ kích ứng

Với những cô nàng có tuýp da nhạy cảm, thì nên ưu tiên sữa rửa mặt dạng gel, ít tạo bọt và không chứa các thành phần tạo mùi, tạo màu, cồn… vì chúng thường dễ khiến da nhạy cảm, dễ kích ứng hơn. Tốt hơn hết là bạn nên sử dụng sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho da nhạy cảm (in trên bao bì). Công thức tẩy rửa dịu nhẹ, không bị căng và khô sau khi rửa mặt.

Sữa rửa mặt cân bằng da dịu nhẹ Image Ormedic Balancing Facial Cleanser nằm trong bộ chăm sóc da nhạy cảm Ormedic của Image. Nhờ sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên hữu cơ sạch khuẩn như chiết xuất nha đam, trà xanh, hoa cúc La Mã, quả nho, dầu olive… Sản phẩm giúp làm sạch da một cách dịu nhẹ, không gây khô căng, kích ứng. Làn da được làm dịu, tăng cường độ khỏe khoắn để chống lại các tác nhân có hại ngoài môi trường. Sử dụng sữa rửa mặt Image Ormedic Balancing Facial Cleanser lâu ngày còn giúp da sáng màu, săn chắc, khỏe mạnh hơn.

Sữa rửa mặt Image Ormedic Balancing Facial Cleanser

Da dầu mụn

Bạn không nên chọn dạng sữa rửa mặt xà bông cục cho da nhờn. Bởi vì nó sẽ phá vỡ hệ cân bằng pH và độ dầu trên da, khiến da trở nên khô ráp, dễ nổi mụn hơn. Thay vào đó, hãy ưu tiên thành phần có thể hút nhờn, loại bỏ bụi bẩn tốt và kiềm dầu hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm có công thức dạng gel sẽ phù hợp hơn.

Sữa rửa mặt trị mụn Image Clear Cell Salicylic Gel Cleanser nằm trong bộ sản phẩm trị mụn Image Clear Cell, với khả năng làm sạch da lý tưởng nhờ bổ sung thành phần Salicylic Acid. Ngoài ra, Image Clear Cell Salicylic Gel Cleanser còn chứa hỗn hợp Oligopeptide-10, nhũ hương Ấn Độ và mật ong, chiết xuất hoa trà, hoa cúc núi… Có khả năng kháng khuẩn, giảm sưng viêm, ngăn ngừa và điều trị mụn hiệu quả, hỗ trợ làm mờ mụn thâm, cho da khỏe khoắn hơn.

Sữa rửa mặt trị mụn Image Clear Cell Salicylic Gel Cleanser

Xem ngay sữa rửa mặt Image Clear Cell Salicylic Gel Cleanser chính hãng tại đây: https://imagevietnam.vn/clear-cell/sua-rua-mat-tri-mun-image-clear-cell-salicylic-gel-cleanser-dang-gel.html

Làn da xỉn màu, thiếu sức sống

Với tình trạng da xỉn màu, bạn có thể chọn các sản phẩm rửa mặt có thành phần AHA hay BHA, kết hợp các hoạt chất dưỡng trắng tự nhiên để hỗ trợ nâng tone, làm đều màu da.

Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết làm sáng da Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser nằm trong bộ trị nám, dưỡng trắng da Iluma của Image, được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng cho làn da sạm màu, nám, tàn nhang.

Trong công thức của sữa rửa mặt Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser có chứa Enzyme chiết xuất từ nấm, hoa mẫu đơn trắng, nhân sâm, bột trái dừa… Giúp da được làm sạch bụi bẩn, các tế bào chết, bã nhờn dưới da. Đồng thời nuôi dưỡng làn da sáng mịn, đều màu, mờ dần các vết thâm nám và tăng cường hấp thụ dưỡng chất ở những bước dưỡng da kế tiếp.

Sữa rửa mặt Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser

Xem ngay sữa rửa mặt Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser chính hãng tại đây: https://imagevietnam.vn/iluma/sua-rua-mat-tay-te-bao-chet-lam-sang-da-image-iluma-intense-brightening-exfoliating-cleaser.html

Làn da cần phục hồi sau trị liệu

Làn da sau khi trị liệu công nghệ cao, peel da thường rất nhạy cảm, mỏng yếu và cần phục hồi bằng những sản phẩm dịu nhẹ từ thiên nhiên. Khi chọn sữa rửa mặt cho làn da này, bạn nên tránh xa cồn, hương liệu, các thành phần hóa học, tẩy rửa mạnh. Đồng thời ưu tiên bổ sung các hoạt chất làm dịu, phục hồi da từ thiên nhiên.

Sữa rửa mặt dưỡng và phục hồi da hư tổn Image The Max Stem Cell Facial Cleanser phù hợp với người có làn da khô, lão hóa, da cháy nắng, hư tổn sau khi thực hiện các liệu trình điều trị da công nghệ cao. Image The Max Stem Cell Facial Cleanser bổ sung thành phần tế bào gốc từ thực vật, kết hợp với Argireline, Photosomes và roxisomes… Làn da không chỉ sạch khuẩn, mà còn được tăng cường hàng rào bảo vệ, cấp ẩm và phục hồi nhanh chóng, trở nên tươi trẻ, rạng rỡ, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện.

Sữa rửa mặt Image The Max Stem Cell Facial Cleanser

Tham khảo ngay sữa rửa mặt Image The Max Stem Cell Facial Cleanser chính hãng tại đây và nhận ưu đãi độc quyền: https://imagevietnam.vn/the-max/sua-rua-mat-phuc-hoi-hu-ton-image-the-max-stem-cell-facial-cleanser.html

Trên đây là 5 loại sữa rửa mặt phù hợp với từng tình trạng da khác nhau. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý, mang lại hiệu quả chăm sóc da tốt nhất và không lo bị kích ứng. Để đảm bảo mua hàng chính hãng với mức giá ưu đãi nhất, bạn có thể truy cập vào trang website Imagevietnam.vn. Chúc các bạn luôn có làn da khỏe đẹp.