Chia sẻ chu trình chăm sóc da sau peel đúng chuẩn cho da khỏe đẹp

Hầu hết, làn da sau peel đều gặp phải tình trạng da ửng đỏ, khô sạm, bong tróc... hay cảm giác châm chích khó chịu. Và để giảm thiểu những tình trạng này thì việc chăm sóc và bảo vệ da đúng cách tại nhà là bước quan trọng. Nó sẽ đưa làn da về trạng thái ổn định và tăng cường hiệu quả điều trị đến mức tối đa. Vậy cùng tham khảo liệu trình chăm sóc da sau peel 4 bước tối giản cùng Image Skincare.

Làm sạch da dịu nhẹ với sữa rửa mặt Ormedic Balancing Facial Cleanser

Bước làm sạch da không thể thiếu trong chu trình skincare sau peel. Nhưng cần phải lựa chọn sản phẩm sữa rửa mặt có khả năng làm sạch bụi bẩn, chất nhờn mà dịu nhẹ; tránh gây tổn thương cho làn da nhạy cảm sau peel. Sữa rửa mặt Image Ormedic Balancing Facial Cleanser chính là sự lựa chọn tốt. Với khả năng làm sạch dịu nhẹ nhờ thành phần lành tính từ thực vật như cúc kim tiền, tinh chất cám gạo, Image Ormedic Balancing Facial Cleanser nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn cho làn da sạch mịn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa vitamin B5 làm dịu kích ứng, mẩn đỏ và giúp cân bằng lại độ pH cho làn da dần được phục hồi khỏe đẹp trở lại.



Phục hồi chống ô xy hóa với Image MD Restoring Power-C Serum

Bước tiếp theo trong chu trình skincare cho làn da sau peel là tăng cường hàng rào bảo vệ với Image MD Restoring Power-C Serum. Bảng thành phần không chỉ chứa 20% THDC chiết xuất Vitamin C, 0.5% Ferulic Acid, Vitamin E mà còn có Acetyl Zìngerone và lợi khuẩn Lactobacillus tạo nên bước tiến mới trong việc tăng gấp đôi sức đề kháng của hàng rào bảo vệ tự nhiên, nâng cao sức khỏe của làn da. Làn da mỏng yếu sau peel sẽ dần khỏe đẹp, tươi sáng trở lại.

Dưỡng ẩm chuyên sâu với Vital C Hydrating Water Burst

Làn da sau peel trở nên khô ráp, bong tróc nên rất cần bổ sung độ ẩm chuyên sâu. Vậy hãy bổ sung độ ẩm cho da với serum cấp nước Image Vital C Hydrating Water Burst. Ứng dụng công nghệ thủy phân, khi ma sát với da sẽ vỡ thành các giọt nước và giải phóng Hyaluronic Acid vào sâu bên trong da và Vital C Hydrating Water Burst bổ sung độ ẩm chuyên sâu, khắc phục tình trạng khô căng bong tróc và giúp da duy trì sự mềm mịn. Bên cạnh đó, serum Vital C Hydrating Water Burst còn chứa Vitamin C hỗ trợ tăng sinh Collagen, tái tạo tế bào và đẩy nhanh quá trình hồi phục của da sau peel.

Bảo vệ da với kem chống nắng Prevention+ Clear Solar Gel SPF 30

Bất cứ làn da nào cũng cần được bảo vệ khỏi tác hại của tia UV với kem chống nắng phù hợp. Với làn da sau peel thì điều này lại càng trở nên cần thiết và gel chống nắng Image Prevention+ Clear Solar Gel SPF 30 chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Sự kết hợp độc đóa giữa hỗn hợp chống ô xy hóa (Vitamin C, E, Trà xanh...) cùng Squalane từ mía đường, gel Image Prevention+ Clear Solar Gel SPF 30 giúp tăng cường khả năng làm dịu bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài gấp 2 lần. Đặc biệt, sản phẩm có khả năng kháng nước lên đến 80 phút cùng chất gel trong suốt, nhẹ tênh trên da giữ lớp chống nắng bền vững trên da dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Chăm sóc làn da sau peel cũng không quá khó khăn đúng không nào. Chỉ cần thực hiện theo liệu trình chuẩn y khoa ở trên là làn da mỏng yếu sau peel sẽ dần khỏe đẹp, tươi mới trở lại chỉ sau một thời gian ngắn. Nhớ là chỉ nên tìm mua các sản phẩm Image Skincare tại các đại lý phân phối chính thức hàng đầu hiện nay tại Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm thôi nhé!