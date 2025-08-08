Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Chia sẻ của bác sĩ Huỳnh Trang về quy trình điều trị mụn chuẩn y khoa

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/08/2025 19:00 GMT+7

‘Với tôi, điều trị mụn là một quá trình can thiệp có hệ thống: từ việc xác định nguyên nhân, làm sạch viêm, đến phục hồi và duy trì sức khỏe làn da. Một quy trình chuẩn y khoa cần đảm bảo ba yếu tố: an toàn, cá nhân hóa, và bền vững’ - BS.CKI Huỳnh Trang - Chuyên khoa Da liễu.

Chia sẻ của bác sĩ Huỳnh Trang về quy trình điều trị mụn chuẩn y khoa- Ảnh 1.

Bác sĩ Huỳnh Trang - chuyên khoa da liễu nhiều năm kinh nghiệm

Với kinh nghiệm điều trị cho hơn 2.000+ ca mụn nặng BS Huỳnh Trang đã xây dựng quy trình 10 bước phù hợp cho từng tình trạng da:

  • Bước 1: Thăm khám & Soi da.
  • Bước 2: Vệ sinh da chuyên sâu.
  • Bước 3: Xông hơi Ion âm nhiệt sâu kết hợp oxy hoạt hóa, đào thải bã nhờn, làm mềm nhân mụn.
  • Bước 4: Loại bỏ nhân mụn và sát khuẩn da.
  • Bước 5: Sử dụng sóng siêu âm tần số kép giúp triệt tiêu túi viêm, tăng sinh collagen.
  • Bước 6: Ứng dụng ánh sáng sinh học tác động vào trung bì, loại bỏ vi khuẩn, se lỗ chân lông, giảm sắc tố.
  • Bước 7: Điện di lạnh làm dịu, chống viêm.
  • Bước 8: Đắp mặt nạ phục hồi da.
  • Bước 9: Xịt khoáng vi lượng và oxy tươi, làm dịu da tức thì, cấp ẩm sâu.
  • Bước 10: Hướng dẫn chăm sóc da tại nhà.

"Trong bối cảnh thị trường làm đẹp ngày càng đa dạng, việc tìm đến chuyên gia da liễu điều trị mụn là lựa chọn đáng cân nhắc" - BS Huỳnh Trang chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

bác sĩ Huỳnh Trang điều trị mụn làm đẹp Da liễu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận