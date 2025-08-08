Chia sẻ của bác sĩ Huỳnh Trang về quy trình điều trị mụn chuẩn y khoa

Bác sĩ Huỳnh Trang - chuyên khoa da liễu nhiều năm kinh nghiệm

Với kinh nghiệm điều trị cho hơn 2.000+ ca mụn nặng BS Huỳnh Trang đã xây dựng quy trình 10 bước phù hợp cho từng tình trạng da:

Bước 1: Thăm khám & Soi da.

Bước 2: Vệ sinh da chuyên sâu.

Bước 3: Xông hơi Ion âm nhiệt sâu kết hợp oxy hoạt hóa, đào thải bã nhờn, làm mềm nhân mụn.

Bước 4: Loại bỏ nhân mụn và sát khuẩn da.

Bước 5: Sử dụng sóng siêu âm tần số kép giúp triệt tiêu túi viêm, tăng sinh collagen.

Bước 6: Ứng dụng ánh sáng sinh học tác động vào trung bì, loại bỏ vi khuẩn, se lỗ chân lông, giảm sắc tố.

Bước 7: Điện di lạnh làm dịu, chống viêm.

Bước 8: Đắp mặt nạ phục hồi da.

Bước 9: Xịt khoáng vi lượng và oxy tươi, làm dịu da tức thì, cấp ẩm sâu.

Bước 10: Hướng dẫn chăm sóc da tại nhà.

"Trong bối cảnh thị trường làm đẹp ngày càng đa dạng, việc tìm đến chuyên gia da liễu điều trị mụn là lựa chọn đáng cân nhắc" - BS Huỳnh Trang chia sẻ.