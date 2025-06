Chia sẻ kinh nghiệm phục chế hiện vật quý diều Huế

Tọa đàm về dự án Đánh thức con diều: từ Smithonian 2025 về Huế 1967 (To Wake a Kite Up: From Smithsonian 2025 to Hue 1967) do Lân Tinh Foundation cùng học giả bảo quản nghệ thuật Vũ Đỗ, Bảo tàng Hàng không và không gian quốc gia Smithsonian tại Washington D.C (Mỹ) phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra song song trên nền tảng zoom và tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo thuộc Bảo tàng Hà Nội từ 19 - 21 giờ ngày 13.6.

Poster tọa đàm Đánh thức con diều: từ Smithsonian 2025 về Huế 1967 Ảnh: BTC

Buổi tọa đàm không chỉ thuật lại công việc phục chế - bảo quản một hiện vật quý của văn hóa Việt tại bảo tàng quốc tế, mà còn là câu chuyện thú vị về những biến động chính trị, thẩm mỹ và tay nghề của nghệ nhân Việt, cũng như sự trân trọng đến từ những người bạn ở cách xa nửa vòng trái đất.

Vào tháng 3.2025, Vũ Đỗ (nghiên cứu sinh VN đầu tiên theo học chương trình học bổng Fulbright, chuyên ngành bảo tồn nghệ thuật tại Đại học Buffalo State) đã tình cờ phát hiện một con diều VN được cất giữ nhiều năm trong phòng bảo quản tại Bảo tàng Smithsonian. 58 năm trước, đại tá không quân Mỹ Robert C. "Bob" Mikesh từng "phải lòng" diều Huế nên đã đặt hàng một nghệ nhân làm diều ở Huế chế tác con diều này rồi mang về Mỹ theo đề nghị của ông Paul E.Garber, lúc đó là giám tuyển của Bảo tàng Smithsonian. Sau này, cả Mikesh và Garber đều trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực bảo tồn hàng không.

Học giả bảo quản nghệ thuật Vũ Đỗ Ảnh: BTC

Gần 1 tháng làm việc nghiêm túc cùng các chuyên gia bảo tồn, giám tuyển và lưu trữ tại bảo tàng, Vũ Đỗ đã tiến hành phục chế thành công con diều dựa trên việc đo đạc, kiểm nghiệm, tìm kiếm các lưu trữ một cách khoa học và bài bản về nguồn gốc, kỹ thuật, vật liệu chế tác cũng như câu chuyện lịch sử phía sau hiện vật này.

Dự án còn nhận được sự đóng góp của nghệ sĩ Nguyễn Đức Niệm trong quá trình nghiên cứu, nhà báo Trương Uyên Ly trong vai trò điều phối và Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo, Bảo tàng Hà Nội.