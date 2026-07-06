Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đồng hành cùng người mới trong ngành kính

Với gần 10 năm gắn bó và làm việc trong lĩnh vực này, anh Linh đã tích lũy được nhiều trải nghiệm thực tế từ khâu quản lý cửa hàng đến tiếp cận thị trường. Chính hành trình đi lên từ thực tế giúp anh có góc nhìn sát với thực tế kinh doanh, hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của một cửa hàng mới.

Trong các buổi trò chuyện và giao lưu tại các cửa hàng của bạn bè, đối tác, anh Linh thường chia sẻ rằng phần lớn người mới mở cửa hàng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng, tối ưu chi phí mặt bằng và thu hút những lượt khách ban đầu. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người kinh doanh rất dễ rơi vào tình trạng đầu tư dàn trải nhưng hiệu quả mang lại chưa cao.

Anh Vũ Xuân Linh trong một buổi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm vận hành cùng đối tác

Thông qua việc trao đổi về các giải pháp quản lý và tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu, anh Linh mong muốn có thể góp một phần nhỏ giúp những người bạn đồng hành có hướng đi rõ ràng hơn. Đối với anh, việc tạo dựng một không gian chia sẻ, kết nối và cùng nhau phát triển bền vững là điều ý nghĩa nhất trong hành trình làm nghề.