Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn

1 Một sáng thứ bảy của tháng 3.2022, một bạn đọc gọi điện đến tòa soạn Báo Thanh Niên, nói rằng vừa đọc được bài báo viết về một hoàn cảnh thương tâm trên báo, nên gom góp ít tiền mang đến tòa soạn để giúp đỡ.





Trường hợp thương tâm đó là anh Nguyễn Ngọc Vỹ (38 tuổi), quê ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định; đang tạm trú tại P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn. Do nghèo khó nên vợ chồng anh Vỹ gửi 3 đứa con cho nội ngoại ở quê rồi lên Quy Nhơn thuê nhà kiếm việc làm. Anh Vỹ xin được vào làm công nhân chế biến gỗ, còn vợ (chị Phạm Thị Phương Thanh) thì không có công việc ổn định, ai thuê gì làm đó.

Dịch bệnh Covid-19 hoành hành, cũng như bao hoàn cảnh khó khăn khác, vợ chồng anh Vỹ phải chạy ăn từng bữa. Trong cảnh khốn cùng ấy, anh Vỹ lại bất ngờ lâm bệnh nặng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán anh Vỹ có cục máu đông trong tim. Sau đó, bệnh chuyển biến nặng, anh Vỹ được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị tiếp. Tại đây, do bệnh quá nặng, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật và yêu cầu người nhà bệnh nhân tạm ứng 500 triệu đồng.

Cầm phiếu yêu cầu tạm ứng từ bệnh viện mà chị Thanh ngã quỵ, bởi số tiền quá lớn, chị không thể và không biết tìm đâu ra. Sinh mạng của anh Vỹ như chỉ mành treo chuông. Để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, giúp anh Vỹ có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Báo Thanh Niên đã kể câu chuyện của anh lên báo.

Trở lại với cuộc điện thoại của bạn đọc kể ở trên, sau khi gọi xong thì từ Bình Dương, bạn đọc ấy chạy ngay lên TP.HCM, đến tòa soạn Báo Thanh Niên để gửi tiền hỗ trợ cho anh Vỹ.

Đó là ông Phạm Hoàng Tuấn, đại diện các con của cụ Phạm Công Tâm, ngụ P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương. Nhìn dáng ông lam lũ, cứ nghĩ ông gửi nhiều lắm là 5 - 7 triệu đồng để giúp anh Vỹ (và chừng đó cũng rất đáng quý rồi), ai ngờ ông Tuấn rút ra một bọc tiền… 100 triệu đồng, và nói rất giản dị rằng: "Anh em chúng tôi chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có chút ít này nhờ Báo Thanh Niên chuyển đến anh Vỹ, sẻ chia một phần kinh phí điều trị, mong anh sớm vượt qua bệnh tật, thành người khỏe mạnh để chăm lo cho con cái".

Ông Phạm Hoàng Tuấn mang 100 triệu đồng đến tòa soạn Báo Thanh Niên để giúp anh Vỹ chữa bệnh Bùi Chiến

Người tiếp nhận tiền quá bất ngờ và xúc động trước nghĩa cử của ông Tuấn, đã gọi điện cho tôi. Hai anh em lặng đi giây lát rồi tôi gọi cho tác giả bài báo, là một cộng tác viên. Tác giả cũng lặng đi vì xúc động rồi chúng tôi quyết định gọi điện thông báo cho chị Thanh. Chị Thanh òa khóc!

Chị khóc nhưng chúng tôi vui, cuộc đời vẫn đẹp vì có những tấm lòng tuyệt vời như ông Tuấn, mà nhờ đó anh Vỹ có thêm cơ hội để vượt qua bạo bệnh.

2 Một năm trước, chồng bị bệnh nặng, phải bán hết đồ đạc trong nhà để chạy chữa nhưng vẫn không qua khỏi, chị Mai Thị Tuyên (43 tuổi, ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định) trở thành trắng tay với 3 đứa con thơ, trong đó đứa út mới 7 tuổi.

Nỗi đau và áp lực lo toan quá lớn khiến chị Tuyên đổ bệnh liên tục mà đỉnh điểm là bị vỡ mạch máu não. Tưởng như thế đã là tận cùng của bất hạnh thì mùa mưa năm ngoái, ngọn núi phía sau nhà chị bị sạt lở, bùn đất chôn vùi gần như cả xóm, trong đó có nhà chị Tuyên.

Tương lai của 4 mẹ con là một màu đen ảm đạm.

Báo Thanh Niên đã chia sẻ câu chuyện của chị Tuyên lên báo và chỉ sau một tuần, bạn đọc khắp nơi đã gom góp giúp chị trên 107 triệu đồng để chữa bệnh. Đúng vào dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2023, như một món quà thiết thực gửi đến người phụ nữ bất hạnh, Báo Thanh Niên đã trao số tiền trên cho chị Tuyên.

3 Ngày 14.2.2023, chiếc xe chở nhiều người ở Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám chữa bệnh đã bị tai nạn giao thông tại Quảng Nam, hậu quả làm 10 người chết, 11 người bị thương. Ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ảnh về vụ tai nạn và hoàn cảnh khó khăn của một số nạn nhân, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (ấp Vạn Hạnh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) và một phật tử, thông qua Báo Thanh Niên, đã gửi giúp ngay 50 triệu đồng cho một số nạn nhân nghèo khó. Sau đó, bạn đọc khắp nơi còn góp thêm hàng chục triệu đồng nữa.

Trong những lúc hoạn nạn như thế, tình nghĩa đồng bào càng sâu đậm hơn bao giờ hết.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền cho cụ bà Nguyễn Thị Kính (94 tuổi, ở xã Cát Lâm, H.Phù Cát, Bình Định), nhân vật trong bài viết Mẹ già 94 tuổi khốn khó nuôi con tâm thần BẢO HUY

4 Không riêng các trường hợp kể trên, mà rất nhiều hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh tật sau khi Báo Thanh Niên phản ảnh, đều được bạn đọc cả nước giúp đỡ. Theo thống kê từ năm 2010 đến nay, từ nguồn tiền do bạn đọc khắp nơi ủng hộ, bình quân mỗi năm Báo Thanh Niên trao 2 tỉ đồng cho các hoàn cảnh gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên. Qua đó đã góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh tật, vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Đình Ký, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, cho biết: "Rất nhiều trường hợp khó khăn do bệnh tật ở Bình Định đã nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên chung tay góp sức mà vượt qua được cảnh ngặt nghèo. Đó là nhờ Báo Thanh Niên đã phản ảnh trung thực, kịp thời các hoàn cảnh không may ấy, gây xúc động lòng người, tạo được sự đồng cảm đối với đông đảo bạn đọc".

Còn ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, thì chia sẻ: "Những trường hợp khó khăn, bệnh tật được Báo Thanh Niên kêu gọi giúp đỡ, đều được hỗ trợ rất kịp thời. Đó là nguồn động viên rất lớn cho những hoàn cảnh không may mắn".

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn tặng hoa chúc mừng đại diện Báo Thanh Niên HOÀNG TRỌNG

Đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tặng bằng khen cho Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Trung Trung bộ - Bắc Tây nguyên vì đã có thành tích trong công tác kêu gọi bạn đọc ủng hộ kinh phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2022. Trong thời gian này, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Trung Trung bộ - Bắc Tây nguyên đã tích cực kêu gọi bạn đọc ủng hộ kinh phí hơn 6 tỉ đồng để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo và đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt ở Bình Định.