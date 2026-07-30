Chiếc AI Phone đáp ứng mọi mong mỏi của người dùng đã xuất hiện

AI càng phổ biến, người dùng càng khắt khe

Với khoảng 65% người dùng sử dụng thường xuyên (theo khảo sát toàn cầu do University of Melbourne và KPMG thực hiện), AI đang trở thành khái niệm quen thuộc với người dân tại nhiều quốc gia. Trong lĩnh vực smartphone, tỷ lệ sử dụng các tính năng AI hằng ngày thậm chí còn lên đến 84%. Hầu hết người dùng đều tin rằng AI có thể cải thiện công việc và cuộc sống của họ theo hướng tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của AI trên các thiết bị di động, một xu hướng tương đối rõ nét cũng dần xuất hiện. Người dùng ngày càng khắt khe hơn. Trong đó yếu tố bảo mật và quyền riêng tư đang nhận được sự quan tâm lớn. Trong khảo sát do University of Melbourne và KPMG thực hiện với 48.000 người ở 47 quốc gia (từ 11.2024 đến 1.2025), mặc dù 83% người được hỏi tin tưởng AI sẽ mang lại lợi ích đa dạng, song có đến 58% người cho rằng AI không đáng tin. Một khảo sát về quyền riêng tư do Cisco thực hiện cũng chỉ ra điều tương tự khi 84% lo lắng dữ liệu cá nhân bị công khai.

Người dùng đang ngày càng quen thuộc với AI, song cũng yêu cầu cao hơn về yếu tố trực quan và quyền riêng tư

Vấn đề được quan tâm không kém là tính trực quan khi sử dụng AI. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều mô hình/ứng dụng AI, 70% người dùng yêu thích các mô hình tích hợp (multimodal interaction). Một thiết bị cho phép họ tương tác trực quan bằng giọng nói, câu lệnh, cung cấp trải nghiệm liền mạch và trực quan hơn là điều được đánh giá cao. Nói cách khác, thay vì những chiếc smartphone tích hợp ứng dụng AI, người dùng đang tìm kiếm một chiếc AI Phone có khả năng chủ động điều phối nhiều mô hình AI, giúp họ xử lý công việc trong một luồng trải nghiệm thống nhất.

Định chuẩn trải nghiệm cùng Galaxy AI Phone tích hợp

Là nhà sản xuất tiên phong giới thiệu Galaxy AI hiểu tiếng Việt từ năm 2024, Samsung đã sớm nắm bắt nhu cầu của người dùng về trải nghiệm AI trực quan, ổn định và đáng tin cậy. Các khảo sát người dùng quy mô lớn được thực hiện xuyên suốt từ thế hệ Galaxy S24 series đã phản ánh rõ xu hướng này. Điều này tạo động lực để Samsung liên tục "nhúng" AI vào các tác vụ thường nhật một cách tự nhiên, giúp người dùng thoải mái sử dụng mà không cần nỗ lực quá nhiều.

Sự ra mắt của Galaxy S26 series là câu trả lời cho mong mỏi của người dùng về một thiết bị Galaxy AI Phone vượt trội về cả phần cứng lẫn phần mềm. Để thực sự trở thành trung tâm điều phối các tác nhân AI (AI agent), Samsung đã thực hiện một cuộc cách mạng lớn về phần cứng cho Galaxy S26 series. Điều này được thể hiện qua vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy mạnh mẽ trên tiến trình 3 nm, giúp xử lý AI nhanh và liền mạch hơn bao giờ hết. Vi xử lý mới cho hiệu suất NPU nhanh hơn 39%, GPU nhanh hơn 24%, CPU nhanh hơn 19%, kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới, tăng khả năng thoát nhiệt lên đến hơn 28%. Về hình ảnh, Galaxy S26 series được trang bị công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh ProScaler tích hợp AI, cho trải nghiệm thị giác chân thực, tăng độ rõ nét và độ chính xác của hình ảnh ngay cả khi phóng to. Đây cũng là thế hệ Galaxy S được trang bị sạc siêu nhanh 60W với khả năng sạc đầy 81% pin chỉ trong 30 phút.

Khả năng bảo mật trên Galaxy S26 Ultra được nâng cấp toàn diện từ cấp độ phần cứng. Bên cạnh Samsung Knox, người dùng có thể bảo vệ dữ liệu ngay từ màn hình với công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động). Công nghệ này cho phép làm mờ các điểm ảnh phát sáng rộng và chỉ sử dụng các điểm ảnh tập trung để dẫn ánh sáng thẳng về phía trước. Vì thế khi kích hoạt, ngoại trừ chủ nhân của điện thoại, những người ở bốn phía (trái phải trên dưới) đều sẽ không thể nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình. Không chỉ cho phép bật/tắt Privacy Display với cả màn hình, người dùng còn có thể bật tính năng này cho riêng từng ứng dụng hoặc chỉ riêng phần pop up thông báo.

Dễ dàng bật/tắt tính năng Chống nhìn trộm chủ động cho từng ứng dụng hoặc toàn bộ màn hình trên Galaxy S26 Ultra

Được tích hợp liền mạch nhiều AI agent, Galaxy S26 series có thể hiểu thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng mà không cần cài đặt apps, đăng ký hay trả phí, giúp đơn giản hóa các thao tác để thực hiện tác vụ nhanh và hiệu quả hơn. Chẳng hạn thay vì chỉnh sửa ảnh trên nhiều ứng dụng khác nhau, nay chỉ với một câu lệnh văn bản, Photo Assist sẽ giúp thay đổi bố cục và chủ thể theo đúng ý người dùng.

Chỉnh sửa ảnh chỉ với một câu lệnh văn bản, Galaxy S26 series mang đến trải nghiệm AI trực quan hơn bao giờ hết

Với việc tối ưu song song cả phần cứng và Galaxy AI ngay từ khi xuất xưởng, Galaxy S26 series mang đến chuẩn mực rõ ràng về một AI Phone mà người dùng đang tìm kiếm.