Chiếc áo dài truyền cảm hứng sáng tạo

Đến với buổi tọa đàm, khán giả được cùng thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang về lịch sử và các xu hướng hiện tại của thời trang VN, cũng như ảnh hưởng của Pháp đối với lĩnh vực này.



Giám đốc Viện Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Charrier, Audrey Charles, Mimi Minh Nguyễn, Bùi Trân Phượng, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon Grosser, Thủy Nguyễn và Trần Nguyễn Thiên Hương (từ trái sang) trong buổi tọa đàm Đ.T

Theo bà Bùi Trân Phượng, tiến sĩ lịch sử đương đại tại Đại học Lyon-Lumière (Pháp), chiếc áo dài trải qua nhiều thăng trầm. Năm 1934 được xem như mốc khởi đầu cho chiếc áo dài tân thời do họa sĩ Lemur Cát Tường thiết kế. Năm 1960, áo dài tay raglan lấy tên của một sĩ quan quân đội Anh sống vào thế kỷ 19, người đưa ra mẫu áo tay phồng tạo nguồn cảm hứng làm nên chiếc áo dài này với phần tay và tà áo được kết nối bởi hàng nút bấm chạy từ cổ xuống dọc bên hông. Thiết kế này cho phép người mặc vẫn cử động tay thoải mái, linh hoạt mà đường nếp áo hai bên không bị nhăn nhúm, co cụm.

Cô Mimi Minh Nguyễn, hiện là nhà thiết kế của thương hiệu Leinné, chia sẻ: "Tôi đã kết hợp vẻ đẹp của áo dài để tạo ra những mẫu trang phục mới, cách tân hơn để thu hút giới trẻ nhưng vẫn không làm mất đi nét truyền thống".

Nhà thiết kế - họa sĩ Thủy Nguyễn (tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội, sau đó đến Ukraine tiếp tục học thạc sĩ mỹ thuật, rồi bảo vệ luận văn tiến sĩ mỹ thuật tại Đại học Mỹ thuật Kiev) thì cho rằng: "Tôi muốn tạo cho chiếc áo dài một đời sống mới". Cô là người thiết kế bộ sưu tập áo dài trong phim Cô Ba Sài Gòn, trở thành xu hướng may và mặc áo dài của giới trẻ. Thủy Nguyễn cũng là nhà thiết kế đưa tác phẩm của các danh họa như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ lên tà áo dài qua bộ sưu tập Lúng liếng.

Cô Audrey Charles hiện là Giám đốc nghệ thuật của thương hiệu Pháp Metiseko. Cô rời Pháp vào năm 2009 và sau một khóa học về thiết kế dệt may - thời trang, Audrey Charles đến Hà Nội, khẳng định phong cách của mình với tư cách là một nhà thiết kế độc lập. 7 năm trước cô chuyển đến Hội An sau cuộc gặp gỡ với nhà sáng lập thương hiệu Metiseko là Erwan Perzo. Cô Audrey Charles đã góp công phục dựng nhiều làng nghề truyền thống ở Hội An, Bảo Lộc, Hà Giang... để sản xuất nguyên phụ liệu thời trang xuất khẩu khắp thế giới.

Nhà thiết kế Audrey Charles cho rằng áo dài là trang phục truyền thống mang đậm dấu ấn VN và cũng như mọi trang phục khác, áo dài cũng thay đổi theo thời gian. "Chiếc áo dài đã thu hút sự chú ý của các nhà thiết kế trên thế giới. Vì vậy không nên biến chiếc áo dài thành ký ức mà nó phải được đưa vào đời sống hiện đại. Nhiều nhà thiết kế Pháp và thế giới lấy cảm hứng từ chiếc áo dài để làm nên những bộ sưu tập độc đáo diễn tại các tuần lễ thời trang danh tiếng. Dior, Chanel cũng lấy ý tưởng từ chiếc áo dài VN", cô Audrey Charles nhận định.