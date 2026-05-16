Chiếc đồng hồ Cartier Crash được bán với giá kỷ lục hơn 51 tỉ đồng

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1967, chiếc đồng hồ Cartier Crash trở nên vô cùng quý giá đối với các nhà sưu tập nhờ kiểu dáng nổi bật và độ hiếm có khó tìm. Ảnh trên là chiếc Cartier Crash vừa được đấu giá thành công tới hơn 2 triệu USD

Chiếc đồng hồ Cartier Crash lập kỷ lục đấu giá mới

Tại phiên đấu giá đồng hồ quý hiếm của nhà Christie's Geneva diễn ra tuần này, chiếc đồng hồ Cartier Crash đời 1990 đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi được gõ búa với mức giá gây choáng: 2,03 triệu USD (khoảng 51,6 tỉ đồng).

Kết quả này không chỉ lập kỷ lục thế giới mới cho riêng dòng sản phẩm Crash, mà còn đưa tuyệt tác này trở thành chiếc đồng hồ mang thương hiệu Cartier có giá trị cao nhất từng được giao dịch công khai thông qua hình thức đấu giá.

Được Cartier London giới thiệu lần đầu vào năm 1967, dòng sản phẩm Crash nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm và trở thành một trong những thiết kế độc đáo, phá cách bậc nhất của hãng kim hoàn xa xỉ Pháp với phần vỏ méo mó, bất đối xứng đầy ma mị.

Qua nhiều thập niên, chính phom dáng dị biệt kết hợp cùng số lượng sản xuất cực kỳ giới hạn đã biến Cartier Crash từ món đồ sưu tầm đặc biệt trở thành một trong những biểu tượng đỉnh cao được săn đón gắt gao nhất trong thế giới chế tác đồng hồ cao cấp.

Nhiều siêu phẩm đồng hồ lập kỷ lục triệu đô

Theo Bangkok Post và các chuyên trang theo dõi thị trường xa xỉ, phiên đấu giá đồng hồ quý hiếm nói trên nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Hàng xa xỉ Geneva (Geneva Luxury Week), diễn ra trong hai ngày 11 và 12.5 tại khách sạn biểu tượng Four Seasons Hotel des Bergues. Sự kiện quy tụ 228 lô hàng từ nhiều bộ sưu tập cá nhân khác nhau, mang về tổng doanh thu khổng lồ lên đến 42,3 triệu USD (khoảng 1.076 tỉ đồng). Đây cũng là doanh số cao nhất mà nhà Christie's từng ghi nhận đối với một phiên đấu giá đồng hồ.

Chiếc đồng hồ FPJourne Platinum Tourbillon Souverain Ref T được đấu giá cao nhất tại sự kiện Ảnh: Christie's

Sức hút từ thị trường và nhu cầu của các đại gia toàn cầu vẫn duy trì cực kỳ mạnh mẽ trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện. Minh chứng là mức giá bán trung bình ghi nhận cao hơn tới 188% so với mức ước tính thấp ban đầu của các chuyên gia. Đồng thời, có đến 60% số lô hàng được gõ búa vượt xa mức giá kỳ vọng tối đa.

Đại diện nhà Christie's nhận định, kết quả bùng nổ này một lần nữa khẳng định niềm tin và sự quan tâm đặc biệt của giới sưu tầm thượng lưu đối với những cỗ máy thời gian quý hiếm, mang phiên bản giới hạn và sở hữu chiều sâu lịch sử.

Bên cạnh tâm điểm Cartier Crash, phiên đấu giá còn chứng kiến những màn tranh mua nghẹt thở khác. Tác phẩm có giá trị cao nhất tại sự kiện thuộc về chiếc FPJourne Platinum Tourbillon Souverain Ref T, được bán với giá 3,12 triệu USD (khoảng 79,4 tỉ đồng), cao gấp hơn 5 lần so với mức định giá thấp nhất của giới chuyên môn.

Ngoài ra, một siêu phẩm khác cũng khiến khán phòng "nóng" lên là chiếc Patek Philippe Nautilus mang mã hiệu Ref. 5711/1A-018 sở hữu mặt số màu xanh Tiffany huyền thoại. "Cỗ máy thời gian" này được chốt giá ở mức 1,6 triệu USD (khoảng 40,7 tỉ đồng).

Được biết, đây là phiên bản cực kỳ khan hiếm với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 170 chiếc trên toàn thế giới, ra mắt năm 2021 nhằm kỷ niệm cột mốc 170 năm quan hệ hợp tác phân phối chiến lược giữa hai tên tuổi lẫy lừng Tiffany & Co và Patek Philippe.