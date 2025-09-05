Chiếc Galaxy Note cuối cùng đi đến hồi kết

Được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8.2020, Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm cho loạt Galaxy Note 20 trong vòng 5 năm, có nghĩa thời hạn cam kết đã chính thức kết thúc.

Samsung kết thúc hỗ trợ cập nhật phần mềm cho tất cả các mẫu Galaxy Note ẢNH: REUTERS

Galaxy Note 20 được phát hành với hệ điều hành Android 10 và giao diện One UI 2.5. Mặc dù Samsung đã ngừng sản xuất dòng Galaxy Note vào năm sau đó, công ty tiếp tục thực hiện cam kết của mình bằng việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm cho Note 20. Trong thời gian hỗ trợ, chúng đã nhận được ba bản cập nhật hệ điều hành, với bản cập nhật gần nhất là One UI 5.1 dựa trên Android 13 vào năm 2023.

Kể từ đó, các mẫu smartphone này chỉ nhận được các bản cập nhật bảo mật. Giờ đây, khi thời gian hỗ trợ 5 năm đã hết, Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật hằng tháng hoặc hằng quý.

Ngoài Galaxy Note, Samsung cũng ngừng hỗ trợ hai mẫu smartphone

Mặc dù Samsung có thể phát hành một bản vá bảo mật bất ngờ cho dòng Galaxy Note 20 như từng làm với Galaxy S20 vào tháng 7.2025, điều đó không thay đổi thực tế rằng sự hỗ trợ thường xuyên đã kết thúc. Người dùng Galaxy Note 20 Ultra có thể xem xét nâng cấp lên Galaxy S25 Ultra, đặc biệt vì thiết bị này cũng được tích hợp S Pen, trong khi không có lựa chọn thay thế trực tiếp nào cho dòng Note 20.

Với Galaxy Note 10 và Note 10+, Samsung mong vượt xa Huawei

Ngoài dòng Galaxy Note 20, Samsung cũng ngừng hỗ trợ cho Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 - hai mẫu smartphone màn hình gập ra mắt vào năm 2021 với Android 11. Những thiết bị này đã nhận được bốn bản cập nhật hệ điều hành, với bản cập nhật lớn nhất gần đây là Android 15 dựa trên One UI 7.

Nếu Galaxy Fold3 hoặc Z Flip3 vẫn hoạt động tốt, người dùng không cần thiết phải nâng cấp, nhưng nếu gặp sự cố, người dùng có thể cân nhắc đến việc mua Galaxy Z Fold7 hoặc Pixel 10 Pro Fold - hai thiết bị đều có những cải tiến công nghệ đáng kể so với Galaxy Z Fold3.