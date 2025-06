Chiếc iPhone lớn nhất thế giới, đèn pin đủ làm mờ đèn pha ô tô

Được tạo ra bởi Arun Maini, hay còn được biết đến với tên gọi Mrwhosetheboss, chiếc iPhone này không chỉ có kích thước ấn tượng mà còn hoạt động đầy đủ chức năng, cho phép thanh toán, cuộn qua các ứng dụng và gửi tin nhắn. Đặc biệt, nó còn được trang bị đèn pin 400W, đủ sức làm lu mờ đèn pha ô tô.

Cần đến 8 người mới có thể nâng chiếc iPhone khổng lồ này ẢNH: Kỷ lục Guiness Thế giới

Sự sáng tạo này được thực hiện để kỷ niệm cột mốc cá nhân của Arun khi vượt qua kênh chính thức của Apple về số lượng người đăng ký trên YouTube. Để hoàn thành dự án, anh đã hợp tác với Matthew Perks, người sáng lập DIYPerks, nổi tiếng với những tiện ích DIY độc đáo. Kết quả là một chiếc iPhone khổng lồ cần đến 8 người mới có thể nhấc lên, chính thức giành Kỷ lục Guiness Thế giới cho chiếc smartphone lớn nhất.

Cấu hình cực khủng trên chiếc iPhone đặc biệt

Mặc dù có hình dáng giống iPhone 15 Pro Max nhưng bên trong chiếc điện thoại này được tùy chỉnh với cấu hình PC cao cấp, bao gồm CPU Intel Core i9, RAM 128 GB và GPU AMD 6950 XT. Điện thoại chạy trên hệ điều hành Android và hỗ trợ Windows, với dung lượng lưu trữ lên tới 4 TB. Nó có thể thực hiện mọi chức năng của một chiếc điện thoại thông thường, bao gồm gọi video và nhắn tin, nhưng còn có khả năng chạy game Cyberpunk 2077 ở cài đặt tối đa - điều mà không một chiếc điện thoại thông thường nào có thể làm.

Màn hình của chiếc điện thoại được làm từ tấm nền OLED 88 inch mà LG thường cung cấp trên các TV cao cấp. Arun cho biết việc biến tấm nền này thành màn hình cảm ứng không hề đơn giản. Họ đã sử dụng keo quang học để chuyển đổi màn hình thường thành màn hình cảm ứng và điều này đã làm hỏng tấm nền đầu tiên. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là màn hình vẫn hoạt động hoàn hảo, cho phép người dùng chạm và vuốt giữa các ứng dụng.

Chiếc điện thoại khổng lồ này đã được ghi vào sách Kỷ lục Guiness Thế giới ẢNH: Kỷ lục Guiness Thế giới

Điểm nổi bật của chiếc điện thoại này còn nằm ở các tính năng bổ sung. Đèn pin 400W của nó mạnh mẽ hơn nhiều so với các loại đèn thông thường, đến mức nhóm chế tạo phải xây dựng một hệ thống làm mát bằng nước để đảm bảo an toàn. Toàn bộ thiết bị được cung cấp năng lượng bởi hai viên pin lớn, với tổng dung lượng 3.840 Wh, gấp nhiều lần so với pin của iPhone 16 Pro Max chỉ có 18 Wh.

Ngoài ra, chiếc iPhone này còn được trang bị một máy ảnh tùy chỉnh Canon EOS R5 trị giá 35.000 USD, cùng với máy ảnh zoom Sony RX10 có khả năng zoom kỹ thuật số lên đến 100x. Hệ thống 8 loa bao gồm 4 loa siêu trầm với mỗi loa có công suất 50W, so với chỉ 3W trên một chiếc iPhone thông thường. Mỗi nút bấm trên điện thoại cũng được thiết kế với hệ thống khí nén mang lại cảm giác giống như một chiếc iPhone thực thụ.