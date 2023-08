Chiếc PC tiêu dùng đầu tiên trên thế giới tròn 42 tuổi

Theo Neowin, sau khi ra mắt, IBM PC đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Doanh thu vượt chỉ tiêu của IBM 800%, có thời điểm bán được 40.000 chiếc trong vòng một tháng. Vào năm 1983, công ty bán ra đến 750.000 chiếc, vượt xa mức dự đoán ban đầu là 250.000 chiếc trong vòng 5 năm. Đến năm 1984, doanh thu của IBM từ thị trường PC lên đến 4 tỉ USD.



IBM đã mở ra xu hướng máy tính cá nhân cho người tiêu dùng CHỤP MÀN HÌNH

Trong thực tế, IBM PC không phải là nỗ lực đầu tiên của IBM trong việc tạo ra một chiếc máy tính kích cỡ hướng đến văn phòng. Vào năm 1975, IBM đã ra mắt chiếc máy tính xách tay IBM 5100. Mặc dù nó còn khá lớn nhưng vẫn nhỏ hơn so với những chiếc PC kích cỡ cả một căn phòng trước đó. Vấn đề là giá của IBM 5100 vẫn còn cao, trong khoảng từ 8.975 USD đến 19.975 USD, tùy thuộc dung lượng lưu trữ.

IBM tiếp tục phát hành các máy tính nhỏ hơn dựa trên 5100 trong vài năm sau đó, tuy nhiên tất cả chúng đều nhắm đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp và đắt hơn nhiều so với PC do các công ty khác phát hành từ cuối những năm 1970 đến 1980. Đó là lý do vào năm 1980, IBM quyết định tạo ra một chiếc máy tính cá nhân thực sự cho cả gia đình và văn phòng. Trang web lưu trữ của IBM tuyên bố rằng thiết kế của IBM PC được tạo ra tại văn phòng công ty ở Boca Raton, Florida (Mỹ) bởi một nhóm nhỏ gồm 12 người, do Bill Lowe - giám đốc văn phòng đứng đầu.

Một trong những lý do khiến IBM PC chờ đến tháng 8.1981 mới ra mắt là vì nhóm sử dụng các bộ phận từ các công ty bên thứ ba. Đó là điều IBM chưa bao giờ làm với những chiếc máy tính kích cỡ căn phòng trước đây. Một thành phần quan trọng mà nhóm sử dụng đó là CPU Intel 8088 để vận hành mọi thứ bên trong.

Phần quan trọng khác của PC là hệ điều hành. ITPro cho biết, Bill Gates và Steve Ballmer của Microsoft đã đến gặp IBM và nói rằng họ sẽ tạo hệ điều hành cho PC, nhưng Microsoft vẫn sở hữu hệ điều hành và có quyền cấp phép sử dụng hệ điều hành cho các công ty khác ngoài IBM. Thật ngạc nhiên, IBM đã ký kết thỏa thuận này.

Giá khởi điểm của IBM PC là 1.565 USD CHỤP MÀN HÌNH

Để phát triển hệ điều hành, Microsoft quyết định mua bản quyền QDOS của Seattle Computer Products với giá chỉ 50.000 USD. Nhà phát triển chính của QDOS, Tim Paterson, đã rời Seattle Computer Products để gia nhập Microsoft. Trong vài tháng tới, anh ấy và một nhóm tại Microsoft đã phát triển hệ điều hành mới có tên PC-DOS để hoạt động với IBM PC.

Kết quả cuối cùng là chiếc IBM PC 5150 ra đời với giá 1.565 USD - một mức giá hấp dẫn cho người tiêu dùng vào thời điểm đó. Chiếc PC này bao gồm máy tính, màn hình đơn sắc và bàn phím. Người tiêu dùng cũng có thể mua các tùy chọn khác như màn hình màu, máy in, ổ đĩa mềm… Phần mềm trong PC bao gồm chương trình bảng tính VisiCalc và trò chơi Microsoft Adventure.

Việc sử dụng các bộ phận của bên thứ ba, đặc biệt là CPU (Intel) và hệ điều hành (MS-DOS của Microsoft), đã cho phép các công ty khác sử dụng để tạo ra các máy tính bản sao của IBM PC. Điều này bắt đầu vào năm 1983 và thực sự tạo ra sự bùng nổ cho thị trường PC. Ngày nay, Microsoft và Intel vẫn tiếp tục thống trị ngành công nghiệp PC, trong khi IBM đã phải rời khỏi thị trường trong một thời gian dài.