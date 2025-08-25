Chiếc phao cứu sinh trong giông bão: Giá trị của một quyết định sớm

Điều kỳ diệu đã đến khi người bệnh cùng người thân tự tin lựa chọn phác đồ điều trị tối ưu, giữ được tâm lý thoải mái và tinh thần lạc quan trong suốt quá trình điều trị.

Chuẩn bị từ sớm, vững vàng khi biến cố ập đến

Anh Quảng Trọng Khiêm, nhân viên một ngân hàng ở Quảng Ngãi, vốn quen với những con số và kế hoạch tài chính. Thế nhưng, khi nghĩ đến việc dành một phần thu nhập để bảo vệ sức khỏe, anh không ít lần đắn đo. Kinh tế của đôi vợ chồng trẻ chưa dư dả: tiền nuôi con, chi phí sinh hoạt, những khoản phát sinh bất ngờ…, tất cả khiến việc trích ra một khoản để đóng phí bảo hiểm mỗi tháng trở thành một quyết định cần nhiều tính toán và ưu tiên.

Nhưng rồi, nhờ sự động viên và hỗ trợ kịp thời của một người đồng nghiệp thân thiết, người đã cho anh mượn tiền, giúp anh mạnh dạn đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm. Một quyết định tưởng chừng nhỏ bé, nhưng đã làm thay đổi cả tương lai của anh.

Sức khỏe của anh Quảng Trọng Khiêm phục hồi nhanh chóng sau cuộc phẫu thuật nhờ được tiếp thêm sức mạnh từ hợp đồng bảo hiểm

Một năm sau, trong lần khám sức khỏe định kỳ, anh nhận tin dữ là bản thân mắc phải ung thư tuyến giáp. Vợ chồng anh Khiêm đã khá lo lắng về khoản chi phí dành cho việc điều trị, rồi anh Khiêm nhớ đến hợp đồng bảo hiểm - "chiếc phao cứu sinh" mà mình đã chuẩn bị.

Chỉ sau 4 ngày hoàn thiện hồ sơ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (MAP Life) đã chi trả 400 triệu đồng. Số tiền ấy giúp anh kịp thời phẫu thuật, điều trị, và quan trọng hơn: giúp anh giữ được sự bình tĩnh để chiến đấu với bệnh tật.

"May mắn là tôi đã có sẵn một kế hoạch bảo vệ tài chính từ trước. Số tiền bảo hiểm giúp tôi điều trị tốt mà không ảnh hưởng đến thu nhập gia đình", anh Khiêm chia sẻ. Giờ đây, sức khỏe đã phục hồi, anh quay trở lại với công việc ngân hàng và tiếp tục đồng hành cùng gia đình. Ngọn nến được thắp lên từ ngày ký hợp đồng bảo hiểm, giờ đã soi sáng những tháng ngày bình yên sau giông bão.

Niềm vui của người mẹ trẻ

Mới vừa sinh con chưa đầy một năm, còn đang thời kỳ cho con bú, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, một giáo viên tiểu học ở Hà Nội sốc khi biết mình bị ung thư vòm mũi họng giai đoạn cuối từ một lần tham gia khám sức khỏe định kỳ do nhà trường tổ chức.

Chị bàng hoàng vì trước đó cơ thể không cảm thấy bất kỳ biểu hiện nào. Nỗi sợ phải rời xa khi con còn quá nhỏ kèm sự hoang mang không biết tiền đâu để điều trị khiến chị sụp đổ. Nhưng chính lúc đó, chị nhớ ra 2 năm trước chị tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Manulife Việt Nam với mức phí khoảng 2 triệu đồng/tháng. Như người đang ngụp lặn trong dòng nước bỗng thấy được một chiếc phao cứu sinh, chị thu xếp công việc, lên lịch để gặp bác sĩ tư vấn và được báo chi phí điều trị khoảng 300 triệu đồng. Đó là một số tiền quá lớn đối với gia đình chị, chưa kể tiền để nuôi con, chăm lo dinh dưỡng cho chị và duy trì sinh hoạt gia đình.

Sau một thời gian điều trị, nhờ có bảo hiểm chi trả, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã quay lại trường, tiếp tục công tác giảng dạy của mình

Được tư vấn viên bảo hiểm hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, chị Hoa được Manulife chi trả 600 triệu đồng cho quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng. Ngoài ra, chị còn nhận được các quyền lợi khác như quyền lợi y tế gần 50 triệu đồng, quyền lợi trợ cấp thu nhập 4,5 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 5 năm. Tổng số tiền chị được nhận khoảng gần 1 tỉ đồng.

Sau khoảng thời gian điều trị và tái khám định kỳ, bác sĩ kết luận tình trạng của chị tiến triển tốt, sức khỏe ổn định. Hiện, chị Hoa đã quay lại trường, tiếp tục công tác giảng dạy của mình. "Sau biến cố, ngẫm lại tôi thấy trong cuộc sống cần có sự chuẩn bị trước. Có những thứ, ví dụ như bảo hiểm, nếu đợi đến khi mình bệnh mới mua thì lúc đó không thể mua được. Tôi mong mọi người đừng nghĩ bảo hiểm là cao sang hay chỉ dành cho người giàu. Với bản thân tôi là giáo viên, thu nhập bình thường, vẫn sắp xếp được. Điều quan trọng là mình chủ động cho mọi việc trong tương lai", chị Quỳnh Hoa chia sẻ.

Khó ai có thể đi trọn một hành trình dài mà không một lần đối mặt với bệnh tật hay biến cố. Nhưng điều chắc chắn là khi đã chuẩn bị từ sớm, ta sẽ có thêm điểm tựa để vững vàng. Bảo hiểm nhân thọ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, mà còn mang lại sự an tâm, để người bệnh và gia đình giữ trọn niềm tin vào ngày mai. Đốt một ngọn nến từ hôm nay, để dù bất cứ khi nào giông bão ập đến, cuộc đời vẫn còn đó ánh sáng của hy vọng và sự ấm áp để bước tiếp.

Xây dựng phong cách sống mới Tham gia một Talkshow gần đây về chi trả quyền lợi bảo hiểm, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM), chia sẻ: "Tôi cho rằng tham gia bảo hiểm là một điều rất tốt đẹp. Bởi bản thân sản phẩm bảo hiểm là tốt, chọn bảo hiểm cũng chính là cách thể hiện một lối sống văn minh. Tôi cũng đã tham gia bảo hiểm và rất nhiều khách hàng của tôi cũng đã mua bảo hiểm. Tuy nhiên tôi cho rằng khi tham gia mua các sản phẩm thì khách hàng phải đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm, các quy tắc bảo hiểm và mình phải nghiên cứu kỹ sản phẩm đó, kể cả sản phẩm chính và sản phẩm phụ, phải đánh giá được khả năng tài chính của mình, liệu có đi hết được hợp đồng hay không. Nếu đọc các hợp đồng hoặc là các quy tắc bảo hiểm mà mình không hiểu thì có thể tham khảo những chuyên gia về bảo hiểm, luật sư, những người tư vấn về tài chính giàu kinh nghiệm…để được tư vấn. Điều quan trọng khi tham gia bảo hiểm là hãy khai trung thực về tình trạng bệnh của mình trong hồ sơ sức khỏe, điều này sẽ giúp giảm các tranh chấp. Thực tế cho thấy, những tai nạn hoặc rủi ro xảy ra nằm trong phạm vi bảo hiểm thì các doanh nghiệp đều giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm. Còn những rủi ro mà nó không nằm trong phạm vi hợp đồng thì họ sẽ không giải quyết được, kể cả khách hàng khiếu nại qua nhiều kênh cũng sẽ không giải quyết được gì bởi vì doanh nghiệp đã áp dụng đúng pháp luật".

Trường Thắng