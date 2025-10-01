Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Chiêm nghiệm sự nở rộ, tàn phai và tái sinh trong tranh của họa sĩ Trương Kim

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/10/2025 14:00 GMT+7

Trong triển lãm mới của họa sĩ Trương Kim, hoa sen không chỉ là biểu tượng của sự thanh khiết, an lạc mà còn là điểm tựa để chị gửi gắm những chiêm nghiệm về cuộc sống: nở rộ, tàn phai, tái sinh – vòng tuần hoàn bất tận.

Triển lãm tranh sơn dầu đắp nổi Sắc màu đi cùng năm tháng của họa sĩ Trương Kim sẽ diễn ra chiều 1.10 tại không gian mỹ thuật Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM).

Bất ngờ xem tranh sơn dầu đắp nổi 3D của họa sĩ Trương Kim tại TP.HCM - Ảnh 1.

Từng màu sắc, đường nét được nữ họa sĩ chăm chút tỉ mỉ

Ảnh: NVCC

Bất ngờ xem tranh sơn dầu đắp nổi 3D của họa sĩ Trương Kim tại TP.HCM - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống với lối biểu đạt hiện đại giúp tranh của Trương Kim vừa gần gũi, dễ tiếp cận, vừa mở ra chiều sâu chiêm nghiệm

Ảnh: NVCC

Cam Ranh - nơi vùng đất đầy nắng gió và hương vị mặn mòi của biển cả miền Trung là nguồn cảm hứng cho "cuộc chơi" Sắc màu đi cùng năm tháng. Gần 30 tác phẩm (sáng tác trong giai đoạn 2021 – 2025) thể hiện hành trình sáng tạo nhất quán của nữ họa sĩ với cảm hứng từ hoa sen, thiên nhiên, Phật giáo và những giá trị tâm linh sâu lắng. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu những sáng tác đời thường đầy chất thơ của nữ họa sĩ, như hình tượng đôi chim hạc bên cành đào, giàn lan nở trong đêm xanh, hay những bức tĩnh vật sen giàu sức sống.

Bất ngờ xem tranh sơn dầu đắp nổi 3D của họa sĩ Trương Kim tại TP.HCM - Ảnh 4.

Bức vẽ chân dung đạo diễn Đào Bá Sơn

Ảnh: NVCC

Bất ngờ xem tranh sơn dầu đắp nổi 3D của họa sĩ Trương Kim tại TP.HCM - Ảnh 5.

Họa sĩ Trương Kim

Ảnh: NVCC

Khác biệt trong các sáng tác của họa sĩ Trương Kim chính là việc sử dụng chất liệu sơn dầu đắp nổi 3D (bằng loại bột nổi tác giả tự pha chế, trộn lại với nhau và oil color) trên bề mặt tranh. Thay vì chỉ dừng ở sự phẳng ước lệ của hội họa, nữ họa sĩ tạo hình như phù điêu chạm nổi, sau đó phủ nhiều lớp màu, khiến mỗi bức tranh trở thành một không gian đa chiều. 

Nữ họa sĩ tâm sự: "Tôi đến với hội họa bằng sự tự học, bằng những rung động tự nhiên trước thiên nhiên, Phật pháp và đời sống. Vẽ là cách tôi lắng nghe chính tiếng lòng mình, cũng là một con đường tìm về sự an yên mà con người luôn hướng tới".

Bất ngờ xem tranh sơn dầu đắp nổi 3D của họa sĩ Trương Kim tại TP.HCM - Ảnh 6.

"Vẽ là cách tôi lắng nghe chính tiếng lòng mình, cũng là một con đường tìm về sự an yên", chị tâm sự

Ảnh: NVCC

Bất ngờ xem tranh sơn dầu đắp nổi 3D của họa sĩ Trương Kim tại TP.HCM - Ảnh 8.

Đến với Sắc màu đi cùng năm tháng để cùng khám phá hành trình mỹ thuật trong một không gian thiền, nhẹ nhàng - nơi người xem tạm gác lại những xô bồ trên phố, "đối thoại" với hơi thở màu sắc, đường nét và những tầng sâu tĩnh lặng của nghệ thuật

Ảnh: NVCC

Triển lãm Sắc màu đi cùng năm tháng diễn ra đến ngày 10.10.

Tin liên quan

Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

Thông qua 50 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, ban tổ chức mong muốn kể câu chuyện đất nước hồi sinh, phát triển bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Ươm mầm sáng tạo với triển lãm mỹ thuật thiếu nhi ‘Màu yêu thương’

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề Y?

Khám phá thêm chủ đề

tranh sơn dầu đắp nổi Sắc màu đi cùng năm tháng Phật giáo Hoa sen Họa sĩ Trương Kim Triển lãm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận