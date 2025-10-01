Chiêm nghiệm sự nở rộ, tàn phai và tái sinh trong tranh của họa sĩ Trương Kim

Triển lãm tranh sơn dầu đắp nổi Sắc màu đi cùng năm tháng của họa sĩ Trương Kim sẽ diễn ra chiều 1.10 tại không gian mỹ thuật Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM).

Từng màu sắc, đường nét được nữ họa sĩ chăm chút tỉ mỉ Ảnh: NVCC

Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống với lối biểu đạt hiện đại giúp tranh của Trương Kim vừa gần gũi, dễ tiếp cận, vừa mở ra chiều sâu chiêm nghiệm Ảnh: NVCC

Cam Ranh - nơi vùng đất đầy nắng gió và hương vị mặn mòi của biển cả miền Trung là nguồn cảm hứng cho "cuộc chơi" Sắc màu đi cùng năm tháng. Gần 30 tác phẩm (sáng tác trong giai đoạn 2021 – 2025) thể hiện hành trình sáng tạo nhất quán của nữ họa sĩ với cảm hứng từ hoa sen, thiên nhiên, Phật giáo và những giá trị tâm linh sâu lắng. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu những sáng tác đời thường đầy chất thơ của nữ họa sĩ, như hình tượng đôi chim hạc bên cành đào, giàn lan nở trong đêm xanh, hay những bức tĩnh vật sen giàu sức sống.

Bức vẽ chân dung đạo diễn Đào Bá Sơn Ảnh: NVCC

Họa sĩ Trương Kim Ảnh: NVCC

Khác biệt trong các sáng tác của họa sĩ Trương Kim chính là việc sử dụng chất liệu sơn dầu đắp nổi 3D (bằng loại bột nổi tác giả tự pha chế, trộn lại với nhau và oil color) trên bề mặt tranh. Thay vì chỉ dừng ở sự phẳng ước lệ của hội họa, nữ họa sĩ tạo hình như phù điêu chạm nổi, sau đó phủ nhiều lớp màu, khiến mỗi bức tranh trở thành một không gian đa chiều.

Nữ họa sĩ tâm sự: "Tôi đến với hội họa bằng sự tự học, bằng những rung động tự nhiên trước thiên nhiên, Phật pháp và đời sống. Vẽ là cách tôi lắng nghe chính tiếng lòng mình, cũng là một con đường tìm về sự an yên mà con người luôn hướng tới".

"Vẽ là cách tôi lắng nghe chính tiếng lòng mình, cũng là một con đường tìm về sự an yên", chị tâm sự Ảnh: NVCC

Đến với Sắc màu đi cùng năm tháng để cùng khám phá hành trình mỹ thuật trong một không gian thiền, nhẹ nhàng - nơi người xem tạm gác lại những xô bồ trên phố, "đối thoại" với hơi thở màu sắc, đường nét và những tầng sâu tĩnh lặng của nghệ thuật Ảnh: NVCC

Triển lãm Sắc màu đi cùng năm tháng diễn ra đến ngày 10.10.