Chiêm ngưỡng dàn khí tài hiện đại của công an bên hồ Gươm

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng 8.3, hàng loạt khí tài hiện đại như xe bọc thép, xe chữa cháy, xe chống đạn… của lực lượng công an nhân dân được trưng bày tại khu vực hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) phục vụ người dân và du khách thập phương tới tham quan.

Dàn khí tài được trưng bày tại phố Tràng Thi ẢNH: ĐÌNH HUY

Triển lãm trang bị kỹ thuật, khí tài nằm trong khuôn khổ chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra trong 2 ngày 8 - 9.3 tại khu vực hồ Gươm.

Bộ Công an cho hay, trong 2 ngày diễn ra sự kiện, người dân sẽ có cơ hội hòa mình vào 8 hoạt động đặc sắc, mang đậm dấu ấn của lực lượng công an nhân dân; được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn mô tô dẫn đoàn, nhạc kèn, kỵ binh, võ thuật và khí công mãn nhãn hay màn biểu diễn tình huống truy bắt tội phạm đầy kịch tính, nghẹt thở; huấn luyện chuyên nghiệp cảnh khuyển phát hiện dấu vết tội phạm do chính lực lượng thể hiện.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra tối 9.3, tại trung tâm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Xe chỉ huy Hummer H2 bọc thép chống đạn chuyên dùng để phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và chở kíp chiến đấu tại các địa điểm phức tạp về an ninh trật tự, thương thuyết, đánh bắt các đối tượng có vũ khí nóng ẢNH: ĐÌNH HUY

3 chiếc xe bọc thép S5 được trưng bày tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng. Đây là xe chiến đấu phục vụ công tác đánh bắt, truy đuổi các loại tội phạm nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng. ẢNH: ĐÌNH HUY

Thân xe, kính xe chống đạn, gầm xe chống mìn; lốp xe có khả năng tiếp tục hoạt động được quãng đường dài sau khi bị thủng, trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp, tự động bù hơi. Trên nóc xe có các giá để lắp súng. Xe được trang bị tời điện tự thu, hệ thống lưỡi gạt, camera quan sát, ống phóng lựu đạn khói và hệ thống phá sóng. ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân chụp ảnh với 3 chiếc xe bọc thép ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe thiết lập barrie phòng, chống bạo loạn là xe được sử dụng trong công tác phòng, chống bạo động, nhằm mục đích kiểm soát, giải tán đám đông, ngăn chặn xâm nhập ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe được trang bị hệ thống rào chắn làm bằng khung thép và lưới kim loại chịu được lực tác động lớn, thời gian triển khai nhanh chóng; vòi phun nước, khí gas, bọt, camera quan sát bằng hồng ngoại, loa công suất lớn; đèn chiếu xa công suất cao; hệ thống phóng đạn hơi cay ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe phun nước chống bạo loạn sử dụng để giải tán đám đông biểu tình, gây rối trái pháp luật. Xe có súng phun nước áp lực lớn, phun sơn đánh dấu các đối tượng nguy hiểm, phun hơi cay và hệ thống lưới gạt vật cản xung quanh. ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe phóng thang giúp xâm nhập vào các địa điểm trên cao, phù hợp trong chống khủng bố, giải thoát con tin, đánh bắt tội phạm tại các nhà cao tầng. Trên xe bố trí 2 hệ thống thang độc lập, có khả năng vươn cao trong thời gian ngắn; tích hợp bệ ngắm để sử dụng khi cần vị trí thích hợp để bắn tỉa hoặc quan sát mục tiêu tác chiến. ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe lội nước được trưng bày tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân thích thú chụp ảnh cùng xe lội nước ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe IAG chống đạn ẢNH: ĐÌNH HUY

Dàn xe đa chức năng của Bộ Tư lệnh cảnh vệ ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổ hợp 3 chiếc xe PCCC ẢNH: ĐÌNH HUY

Khách quốc tế chiêm ngưỡng các khí tài ẢNH: ĐÌNH HUY

Trẻ nhỏ chụp ảnh với xe lội nước ẢNH: ĐÌNH HUY