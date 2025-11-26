Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiêm ngưỡng hầm rượu Palado - Không gian phong cách châu Âu ngay tại Mũi Né

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
26/11/2025 10:21 GMT+7

Giữa sắc nắng Mũi Né, hầm rượu Palado mở ra một thế giới hoàn toàn khác với hơn 2.000 chai vang hảo hạng. Không gian mang phong cách châu Âu khiến du khách như lạc vào hành trình khám phá rượu vang đầy cuốn hút.

Hầm rượu Palado - Điểm nhấn ấn tượng tại Mũi Né

Hầm rượu tại Palado Hotel Mũi Né là điểm nhấn ấn tượng, mang đến trải nghiệm rượu vang chuẩn phong cách châu Âu ngay giữa nơi mệnh danh là thủ đô Resort. Nơi đây lưu giữ hơn 2.000 chai rượu vang quý từ nhiều quốc gia nổi tiếng.

Hầm rượu được thiết kế tinh tế với gỗ thông, ánh sáng vàng dịu nhẹ và những chi tiết cầu kỳ như tay nắm cửa mạ vàng, tạo cảm giác sang trọng và gần gũi. Hầm rượu Palado thực sự là điểm dừng chân lý tưởng, kết hợp giữa sự tinh tế, sang trọng ngay tại Mũi Né.

Chiêm ngưỡng hầm rượu Palado - Không gian phong cách châu Âu ngay tại Mũi Né- Ảnh 1.

Khám phá hầm rượu Palado, du khách được hòa mình vào không gian đẳng cấp. Phong cách châu Âu và sự tinh tế trong từng chi tiết mang đến trải nghiệm sang trọng và đầy cảm hứng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 98B Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02523556565 - 0913962244 - 0915520285

Email: sales@paladohotel.vn

Website: https://paladohotel.vn/

Hầm rượu Palado Mũi Né Palado Hotel Mũi Né Phong cách Châu Âu
