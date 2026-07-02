Không cần sang Trung Đông hay Bắc Phi để ngắm những vườn chà là sai trĩu quả. Ngay giữa lòng Phan Rang, một khu vườn hữu cơ với hàng chục cây chà là đủ sắc màu đang trở thành điểm đến thu hút nhiều người tìm đến trải nghiệm.

Từ những chùm xanh mướt, hay vàng óng ả, đến đỏ rực...

Chiêm ngưỡng những buồng chà là tuyệt đẹp nặng hàng chục kg giữa Phan Rang

Giữa trung tâm phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, trước đây thuộc tỉnh Ninh Thuận, một vườn chà là hữu cơ trĩu quả đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Không chỉ tạo nên điểm nhấn giữa phố thị, khu vườn còn cho thấy tiềm năng phát triển mô hình canh tác chà là hữu cơ trên vùng đất nắng gió Phan Rang.

Chủ nhân khu vườn là ông Nguyễn Tùng Minh Tân. Năm 2021, ông đầu tư 85 cây chà là thuộc nhiều giống cao cấp từ Thái Lan như Konaizi, Yellow Barhee, Red Barhee, Dahan, Braim, Navader... trồng trên diện tích hơn 2.000 m².

Những chùm chà là sai quả, nặng tới cả chục kg ẢNH: BÁ DUY

Sau gần 5 năm chăm sóc, thuần hóa, vườn chà là đã bước vào vụ thu hoạch thứ hai với năng suất tăng rõ rệt.

Nổi bật trong vườn là cây chà là giống Red Barhee với 10 buồng quả chín mọng, mỗi buồng nặng khoảng 10 kg. Toàn bộ buồng quả được bảo vệ bằng hai lớp bao gồm lưới chống côn trùng và túi giấy hạn chế tác động của thời tiết. Dự kiến cây cho sản lượng hơn 100 kg quả. Trong khi đó, giống Yellow Barhee đạt khoảng 30 buồng quả, sản lượng gần 300 kg mỗi cây.

Ông Nguyễn Tùng Minh Tân, chủ nhân khu vườn chà là độc đáo tại Phan Rang ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Tân, toàn bộ khu vườn được canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu cơ. Mỗi năm chà là chỉ cho một vụ, từ khi ra hoa đến thu hoạch kéo dài khoảng 6 tháng. Khi chín, quả chuyển dần từ màu xanh sang vàng, đỏ rồi đỏ sẫm.

"Vườn chà là của tôi được định hướng và chăm sóc nghiêm ngặt theo mô hình nông nghiệp sạch, áp dụng hoàn toàn quy trình nông nghiệp hữu cơ (organic). Mỗi năm chà là chỉ cho trái duy nhất 1 vụ. Chu kỳ từ thời điểm cây bắt đầu ra hoa đến khi quả đạt độ chín để thu hoạch kéo dài 6 tháng. Khi chín, trái chà là sẽ chuyển dần từ sắc xanh sang vàng, đỏ, rồi đỏ sẫm, tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng mãn nhãn", ông Tân chia sẻ.

Theo chia sẻ của du khách trải nghiệm trực tiếp tại vườn, chà là khi chín giòn, ngọt và hơi chát nhẹ, rất dễ ăn ẢNH: BÁ DUY

Theo kế hoạch, từ ngày 1.8.2026, ông Tân sẽ mở cửa vườn miễn phí để đón khách tham quan. Du khách có thể trải nghiệm không gian sinh thái, chụp ảnh và tìm hiểu quy trình trồng chà là hữu cơ ngay giữa lòng phố thị Phan Rang.