Chiêm ngưỡng phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: 2 phiên bản ngày và đêm
Video Đời sống

Chiêm ngưỡng phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: 2 phiên bản ngày và đêm

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/01/2026 09:48 GMT+7

Sau 23 năm hình thành và phát triển, đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục làm mới mình trong mùa xuân Bính Ngọ 2026 bằng một không gian thưởng lãm chưa từng có tiền lệ. Không chỉ trở lại với linh vật Ngựa sau 12 năm, Đường hoa năm nay còn lần đầu tiên giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm, trong cùng một không gian trên đại lộ Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15.2 đến 21 giờ ngày 22.2.2026 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết).

Không gian Đường hoa được triển khai theo ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước, dẫn dắt du khách đi từ những giá trị truyền thống đến khát vọng hướng về tương lai. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm nhấn quen thuộc với vườn mai vàng phương Nam, được thực hiện bởi các nghệ nhân Làng mai Bình Lợi.

Dưới ánh nắng phương Nam, Đường hoa Nguyễn Huệ hiện lên như một bức tranh đa sắc với hơn 100.000 giỏ hoa các loại. Các cụm linh vật Ngựa được tạo hình công phu, kết hợp giữa chất liệu truyền thống và tư duy mỹ thuật hiện đại.

Chiêm ngưỡng phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: 2 phiên bản ngày và đêm

Chiêm ngưỡng phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: 2 phiên bản ngày và đêm

Khi đêm xuống, Đường hoa Nguyễn Huệ khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác. Ánh sáng, LED và công nghệ Mapping được ứng dụng đồng bộ, biến không gian hoa truyền thống thành một lễ hội thị giác sống động.

Công nghệ mapping lần đầu tiên xuất hiện tại Đường hoa cho phép hình ảnh chuyển động trực tiếp trên bề mặt linh vật, kể câu chuyện về hành trình lịch sử, văn hóa và phát triển của TP.HCM. Ở điểm kết, đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” với hình tượng chín ngựa phi nước đại được chiếu sáng tinh tế, tạo cảm giác chuyển động dù không sử dụng cơ cấu cơ học, mang đến trải nghiệm lắng đọng và trang trọng.

Giữa thị trường cây cảnh Tết sôi động, bộ quýt "Phúc – Lộc – Thọ" khổng lồ của một nhà vườn tại Hưng Yên gây chú ý khi được chào bán với mức giá bạc trăm triệu đồng, khiến nhiều khách hàng sẵn sàng chi tiền sở hữu.

