Chiêm ngưỡng tác phẩm đậm dấu ấn đời thực tại triển lãm sáng tạo của sinh viên

Bước ra khỏi giảng đường, để "chạm" vào đời thực

Lấy cảm hứng từ khái niệm "INTERFORM" về sự giao thoa giữa những góc nhìn và hình thức biểu đạt khác nhau, triển lãm năm nay đầy ắp những câu chuyện được mang về từ chính trải nghiệm "va vấp" với đời thực của sinh viên Khoa Truyền thông & Sáng tạo.

Thay vì chọn đề tài lý thuyết, các nhà sáng tạo trẻ dấn thân vào góc khuất đời thường, tìm lời giải cho các vấn đề xã hội, câu chuyện gia đình hay bài toán thực tế của doanh nghiệp… bằng những sản phẩm có tính ứng dụng cao.

Với dự án LIFE. DEATH. AND TAXES., sinh viên năm cuối Nguyễn Phan Quang Hiếu đã tự nghiên cứu, thiết kế và dựng nên một không gian sắp đặt đa chất liệu để giải mã tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác hiện đại và chất liệu truyền thống, dự án tiếp cận văn hóa tâm linh dưới lăng kính đương đại đầy tôn kính. Không gian này trở thành cầu nối giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn về sợi dây liên kết giữa các thế hệ.

LIFE. DEATH. AND TAXES. mang đến không gian nghệ thuật khắc họa văn hóa thờ cúng của người Việt

Trong khi đó, dự án ấn phẩm What We Don't Say lại chọn cách gợi mở khoảng lặng trong giao tiếp gia đình - nơi tình yêu thương thường được thể hiện qua hành động hơn là lời nói. Không đổ lỗi cho khoảng cách thế hệ, ấn phẩm thử nghiệm đưa ra những góc nhìn đa chiều để cha mẹ và con cái tìm thấy tiếng nói chung.

Qua quá trình nghiên cứu để thực hiện dự án, Nguyễn Phương Tuệ Anh chia sẻ, bản thân đã thay đổi hoàn toàn lăng kính, thấu hiểu đằng sau những lời lẽ đôi khi khắt khe, thậm chí có phần gay gắt, là sự quan tâm và tình yêu thương âm thầm của cha mẹ.

What We Don’t Say kể câu chuyện về những tình cảm khó nói thành lời giữa cha mẹ và con cái

Không dừng lại ở những câu chuyện gia đình, lăng kính đối thoại của sinh viên còn mở rộng ra các góc nhìn về đời sống xã hội.

Để thực hiện dự án Nghề là nghệ, nhóm sinh viên Viết Hoa Agency dành nhiều ngày rong ruổi trên những con phố, trực tiếp gặp gỡ, đồng hành và lắng nghe những câu chuyện đời thường của những người lao động với các công việc bình dị như công nhân vệ sinh môi trường, nghệ nhân khắc dấu gỗ hay tài xế công nghệ.

Chính những cuộc trò chuyện tưởng chừng giản đơn ấy đã trở thành chất liệu chân thực để các bạn xây dựng nên một chuỗi ấn phẩm, bao gồm phim tài liệu ngắn, triển lãm và website lưu trữ những câu chuyện đời thường của các nhân vật.

Dự án Nghề là nghệ tái hiện lại dấu ấn nghề nghiệp của những con người lao động bình dị trong cuộc sống hàng ngày

"Lúc đầu chúng mình chỉ định làm một bài tập quay phim, nhưng khi thực sự 'chạm' vào cuộc sống của các bác, lắng nghe những câu chuyện chưa từng được kể, cả nhóm hiểu rằng mình phải làm nhiều hơn thế. Chúng mình quyết định kết hợp trải nghiệm đa giác quan giữa nghệ thuật kể chuyện và phim tài liệu để đưa công chúng đến gần và trân trọng hơn những góc khuất đời thường", Vũ Kim Châu Giang, đại diện nhóm Viết Hoa Agency chia sẻ.

Mài sắc tư duy, vững vàng bản lĩnh sau mỗi lần dấn thân

Tinh thần dấn thân và sự thấu hiểu của các bạn sinh viên cũng là minh chứng sắc nét cho triết lý giáo dục mà BUV luôn theo đuổi, góp phần đưa lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế của trường vào Top 189 thế giới theo QS Ranking.

"Chúng tôi tin rằng tương lai của các công nghiệp sáng tạo không nằm ở việc cạnh tranh với công nghệ, mà là phát triển những năng lực rất con người mà công nghệ không thể thay thế. Đó là lý do SOCCI luôn khuyến khích sinh viên bước ra khỏi giảng đường để tương tác với xã hội, nuôi dưỡng khả năng quan sát thế giới với sự tò mò, thấu hiểu những trải nghiệm khác biệt và tìm ra ý nghĩa trong những vấn đề phức tạp", tiến sĩ Paul Moody - Trưởng Khoa Truyền thông & Sáng tạo chia sẻ.

Qua triển lãm năm nay, sự trưởng thành của sinh viên BUV không chỉ thể hiện bằng sự thấu hiểu, mà còn được cụ thể hóa bằng tinh thần chủ động đối mặt với những đề tài gai góc. Chiến dịch truyền thông tích hợp This Meal Is On Us (Bữa này để tôi), hay phim ngắn Love Me, Love Me Knot là ví dụ điển hình cho tư duy làm nghề chín chắn.

Chiến dịch This Meal Is On Us khéo léo lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính toàn diện (CSE) vào hình ảnh “bữa ăn” của gia đình Việt

Bằng ngôn ngữ trẻ trung và đồ họa bắt mắt, dự án giúp những chủ đề vốn nhạy cảm trở nên cởi mở, dễ tiếp nhận hơn với công chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khi đó, phim ngắn Love Me, Love Me Knot của sinh viên Nguyễn Thúy Hằng lại sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để gọi tên những góc nhìn khác nhau về tình yêu và ước mơ giữa các thế hệ. Từ khâu kịch bản, tuyển vai đến hậu kỳ, dự án đều được vận hành theo quy trình của một đoàn làm phim chuyên nghiệp.



Khung hình đậm chất điện ảnh trong dự án phim tốt nghiệp Love Me, Love Me Knot

Các tác phẩm nổi bật kể trên chỉ là vài mảnh ghép đại diện cho bức tranh đa sắc màu tại triển lãm năm nay. Sự kiện quy tụ hàng chục dự án thực chiến trải dài từ các chuyên ngành truyền thông, thiết kế, sản xuất phim...

Các tác phẩm thể hiện khả năng sáng tạo và góc nhìn đa chiều về xã hội của sinh viên BUV

Điều đáng chú ý ở triển lãm nằm ở việc thế hệ trẻ chọn nhìn vào những điều thường bị bỏ quên: những cuộc trò chuyện chưa bao giờ diễn ra trong gia đình, những người lao công thầm lặng làm việc trên phố lúc nửa đêm, hay những giá trị văn hóa đang dần xa khỏi đời sống của thế hệ trẻ.

Chính chuỗi hành trình "đi" và "chạm" để thực hiện các dự án thực tế đã làm nên một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy của những nhà sáng tạo trẻ.