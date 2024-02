Chiêm ngưỡng tượng Phật cao 81m tạc trong vách núi An Giang

Nằm trong vùng Thất Sơn nổi tiếng của đất An Giang, núi Sam cao chừng 284m so với mực nước biển và mang một vẻ đẹp hoang sơ. Năm 2018, núi Sam là một trong 37 điểm ở An Giang được công nhận Khu du lịch quốc gia với quần thể di tích lịch sử văn hóa, được xếp hạng, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang...

Đến núi Sam hiện nay, du khách còn được chiêm ngưỡng thêm công trình Phật giáo được khắc trực tiếp vào vách núi

Công trình tượng Phật Thích Ca cao 81m đặt trên khu đất rộng 5.500m2. với chi phí đầu tư khoảng 255 tỉ đồng

Chi phí xây dựng tượng Phật được trích từ nguồn vốn Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và kêu gọi các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp

Sau khi hoàn thành, đây là "tượng Phật ngồi thiền, khắc vào vách đá" cao nhất thế giới. Hiện tại, tượng Phật khắc vào vách núi cao nhất thế giới 71m tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Vách núi trước đây vốn là nơi khai thác đá nên điêu khắc tượng Phật sẽ tôn tạo cảnh quan thêm mỹ quan và phát triển du lịch. Dự kiến vào năm 2025, công trình tượng Phật sẽ hoàn thành

Tượng Phật đã hoàn thiện được phần thân trên, riêng phần chân và tòa sen đang tiếp tục được điêu khắc hoàn thiện

Công trình tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m, khắc vào vách đá núi Sam là hạng mục chính của Công viên Văn hóa núi Sam. Khi hoàn thành, khu Công viên Văn hóa núi Sam hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn của thành phố Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.