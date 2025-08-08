Chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực trên Dòng sông Ánh sáng T&T City Millennia

Dòng sông Ánh sáng là một hạng mục đặc biệt tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Lấy ý tưởng từ dòng Venice mộng mơ, Dòng sông Ánh sáng chạy trong lòng thành phố đã tạo dựng nên một không gian cảnh quan kỳ ảo với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc.

Những ngày qua, Dòng sông Ánh sáng đã bắt đầu được vận hành, chuẩn bị sẵn sàng ra mắt công chúng tại sự kiện Đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" được T&T Group tổ chức tối 9.8 tới đây.

Với hệ thống phun sương được lắp đặt dọc hai bên bờ cùng dàn laser hiện đại, khi vận hành, toàn bộ dòng sông trong lòng Thành phố Thiên niên kỷ sẽ hóa thành dòng chảy đặc biệt của nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc.

Ngồi trên thuyền, du khách như lạc vào một miền cổ tích huyền ảo với hơi sương mát lạnh bồng bềnh xung quanh. Sương ôm ấp quanh khách, rồi cuộn lên, in lên nền ánh sáng laser, tựa như những đám mây đang lừng lững trôi đi trên bầu trời xanh ngăn ngắt.

Những du khách tham gia trải nghiệm đầu tiên đã phải trầm trồ khi du ngoạn trên Dòng sông Ánh sáng. "Tựa như một thế giới khác, nơi chúng tôi được chạm tay vào mây trời, được hít thở hơi sương mát lạnh bao quanh. Có cảm giác, chúng tôi đã lạc vào một miền ôn đới châu Âu", một du khách miêu tả lại cảm xúc của mình khi "lạc bước" trên dòng sông công nghệ.

Giữa lòng Thành phố Thiên niên kỷ, một Venice thu nhỏ đang dần hiện lên: có cầu đi bộ thơ mộng, tượng điêu khắc mang vẻ đẹp thời gian, chòi nghỉ cổ điển giữa khung cảnh ven sông yên bình. Kết hợp với cảnh quan và ánh sáng hai bên bờ, Dòng sông hữu hình trong thực tại đã trở thành một dòng chảy siêu thực của miền cổ tích.

Trong hành trình viễn du trên Dòng sông của ánh sáng và công nghệ, du khách còn được thưởng thức những bản hòa âm đa phong cách vang lên trong không gian tĩnh lặng xung quanh. Đó có thể là một điệu hò trên đất Phương Nam; một khúc opera cổ điển phương Tây, hay bản ballad dịu dàng và lãng mạn. Nghệ thuật và công nghệ, trong phút chốc đan xen vào nhau tạo nên một trải nghiệm chưa từng có trước đây tại Việt Nam.

Khung cảnh siêu thực trên Dòng sông Ánh sáng tại đại đô thị T&T City Millennia.

Dòng sông Ánh sáng khi được vận hành có thể tổ chức các sự kiện lớn phục vụ đông người.

Đáng chú ý, đây cũng là dòng sông công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, vừa góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, vừa là "thỏi nam châm" thu hút hoạt động du lịch, văn hóa tại Tây Ninh trong thời gian tới.