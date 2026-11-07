Chiêm ngưỡng xe đua F1 ngay tại TP.HCM

Paddock One Racing vừa ra mắt tại TP.HCM thông qua sự kiện Paddock One Launch – Soft Opening. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu hành trình phát triển không gian trải nghiệm xe đua công thức 1 (F1), kết hợp thể thao tốc độ, công nghệ, giải trí và phong cách sống tại Việt Nam.

Tay đua Alex Sawer, nhà vô địch Formula 4 Đông Nam Á năm 2025 tại sự kiện Paddock One Launch – Soft Opening ẢNH: BTC

Điểm nhấn của Paddock One Racing là mẫu F1 Show Car kích thước thật, được thiết kế với bộ nhận diện riêng mang dấu ấn Việt Nam và trưng bày tại vị trí trung tâm showroom. Khách tham quan có cơ hội tiếp cận cận cảnh mẫu xe mang thiết kế đặc trưng của F1, từ cấu trúc khí động học, hệ thống cánh gió đến buồng lái và những chi tiết tạo nên hình ảnh biểu tượng của môn thể thao tốc độ hàng đầu thế giới.

Có mặt tại sự kiện, tay đua Alex Sawer, nhà vô địch Formula 4 Đông Nam Á năm 2025 chia sẻ: “Là một tay đua, tôi rất vui khi thấy những trải nghiệm motorsport ngày càng đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam. Tôi hy vọng Paddock One sẽ góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi đam mê và khám phá thế giới đua xe chuyên nghiệp”.

Paddock One Racing mong muốn trở thành điểm kết nối cộng đồng đam mê tốc độ, công nghệ và phong cách sống tại Việt Nam. ẢNH: BTC

Ông Joshua Turner – CEO và Founder Paddock One Racing cho biết: “Chúng tôi nhận thấy F1 không chỉ là một giải đua thể thao mà còn có khả năng tạo ra những giá trị lớn cho quốc gia đăng cai, từ thu hút sự quan tâm của quốc tế, thúc đẩy đầu tư, phát triển du lịch đến mở ra nhiều cơ hội kinh tế.

Chính những giá trị đó đã thôi thúc tôi theo đuổi mong muốn đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới F1, từng bước xây dựng sự kết nối lâu dài với môn thể thao tốc độ hàng đầu này. Tôi mong muốn Paddock One không chỉ là nơi trưng bày những chiếc xe đua F1, mà còn trở thành điểm kết nối cộng đồng đam mê tốc độ, công nghệ và phong cách sống tại Việt Nam. Đây là bước khởi đầu cho hành trình đưa những trải nghiệm motorsport đến gần hơn với công chúng”.