Chiếm nhà của mẹ, con trai và con dâu bị khởi tố

Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố đôi vợ chồng chiếm nhà của mẹ.



Theo đó, cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Ba (57 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh (58 tuổi, cùng ở tổ 9, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác" được quy định tại khoản 2, điều 158 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, vợ chồng Nguyễn Văn Ba và Huỳnh Thị Thanh đã chiếm nhà của mẹ ông Ba là bà Phạm Thị Trơn (75 tuổi, ở tổ 7, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn).

Đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Văn Ba ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an Q.Ngũ Hành Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ các tình tiết của vụ án. Căn cứ vào các tình tiết đã được thu thập, ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Ba và Huỳnh Thị Thanh. Các quyết định này đã được Viện KSND Q.Ngũ Hành Sơn phê chuẩn.

Chiều nay (12.9), Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã mời vợ chồng Nguyễn Văn Ba, Huỳnh Thị Thanh đến trụ sở Công an P.Hòa Quý để làm việc. Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của bị can, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã công bố các quyết định, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 2 tháng.