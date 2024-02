Chiêm tinh học Trung Quốc nói gì về năm Giáp Thìn và người tuổi rồng?

Năm âm lịch sắp tới là năm Giáp Thìn, bắt đầu vào ngày 10.2.2024 và kết thúc vào ngày 28.1.2025. Về mặt con giáp (tức 12 "địa chi"), Thìn là con rồng, còn theo quy luật "ngũ hành", Giáp (một trong 10 "thiên can") tương ứng với hành Mộc.

Hành Mộc tượng trưng cho sức sống và sự sáng tạo, trong khi rồng tượng trưng cho sự thành công, trí thông minh và danh dự trong văn hóa Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Sự kết hợp thiên can - địa chi này khiến những người sinh năm Giáp Thìn tràn đầy năng lượng và nghị lực. Họ mơ ước thay đổi thế giới và giỏi đưa ra những ý tưởng sáng tạo và thực hiện chúng. Họ là những người cầu toàn và sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình.



Đèn hình rồng ở Thẩm Dương, Trung Quốc, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Trong khi đó, những người sinh năm Thìn với thiên can tương ứng hành Hỏa (Bính Thìn) lại tràn đầy năng lượng, tự tin và lôi cuốn. Họ có kỹ năng lãnh đạo, tinh thần phiêu lưu và theo đuổi mục tiêu của mình một cách can đảm. Họ rất giỏi kết nối với người khác và do đó, họ thường thành công trong lĩnh vực kinh doanh hoặc các ngành sáng tạo.

Những người sinh năm Thìn với thiên can ứng hành Thổ (Mậu Thìn) có khả năng xây dựng sự nghiệp và nền tảng tài chính một cách ổn định, bền vững. Họ thường rất tập trung vào mục tiêu của mình, đồng thời có kỹ năng tổ chức và quản lý tốt.

Những người sinh năm Thìn với thiên can ứng hành Kim (Canh Thìn) có kỹ năng lãnh đạo và tầm nhìn kinh doanh, giỏi tận dụng các cơ hội để tạo ra của cải và có trực giác đầu tư tốt.

Cuối cùng, những người sinh năm Thìn với thiên can tương ứng hành Thủy (Nhâm Thìn) có lòng nhân ái và giỏi hiểu cảm xúc của người khác nên thường xử lý tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người khác.

Năm Giáp Thìn được cho là có thể thúc đẩy sự tăng trưởng, tiến bộ và thịnh vượng. Do đó, năm nay sẽ là thời điểm tốt để xây dựng nền tảng vững chắc cho một điều gì đó mới mẻ với tiềm năng lâu dài. Năm Giáp Thìn gần nhất là năm 1964, cách đây 60 năm.

Năm đó, nhóm nhạc The Beatles của Anh đã gây bão ở Mỹ, qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển âm nhạc phương Tây trong nửa thế kỷ tiếp theo. Cùng năm, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson ký ban hành Đạo luật Dân quyền 1964 nổi tiếng.

Cũng trong năm đó, Liên Xô phóng tàu vũ trụ Voskhod 1 lên quỹ đạo trái đất. Đây là chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên chở nhiều hơn một người và là chuyến bay đầu tiên không sử dụng trang phục phi hành gia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thực hiện thành công vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 1964.