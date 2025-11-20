‘Chiến binh Quảng Đà’ rèn chí thép

Những ngày đầu tháng 11, mưa dầm không làm thao trường Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng bớt nóng. Tiếng hô khẩu lệnh rắn rỏi, nhịp chân dứt khoát của đội tuyển "Chiến binh Quảng Đà" hòa trong không khí luyện tập khẩn trương. Sau giờ thể lực căng thẳng, các chiến sĩ trẻ lại chuyển sang sàn tập, say sưa chỉnh từng động tác múa cờ, đọc rap hay luyện câu hô bài chòi. Sân chơi "Sắc màu Sao vuông" 2025 càng đến gần, ý chí vượt giới hạn càng được hun đúc mạnh mẽ.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ TP.Đà Nẵng miệt mài tập luyện cho gameshow “Sắc màu Sao vuông” 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Thượng sĩ Trần Công Thi, Tiểu đội trưởng Đại đội Bộ binh 1, Tiểu đoàn hỗn hợp 70, chia sẻ cảm xúc khó quên khi được chọn vào đội tuyển. "Ngay khoảnh khắc được chỉ huy gọi tên, niềm tự hào như vỡ òa. "Sắc màu Sao vuông" không chỉ là gameshow mà còn là ngày hội lớn của lực lượng vũ trang. Được sát cánh cùng những người lính trẻ ưu tú trong Quân khu 5 là vinh dự không phải ai cũng có được", anh tâm sự.

Nhưng sự háo hức nhanh chóng được thử thách bằng những buổi tập khắc nghiệt. Thượng sĩ Thi nhớ lại lúc mới tập múa cờ tay run, động tác chệch nhịp, suýt làm rơi cờ trong buổi sơ duyệt trước thủ trưởng. Tối hôm ấy, cả đội cùng ngồi lại, không trách móc mà chỉ mổ xẻ từng điểm yếu. "Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu sâu sắc sức mạnh của tình đồng đội", thượng sĩ Thi nói. Trong câu chuyện của họ, hình ảnh người lính trẻ hiện lên "trẻ trung trong tư duy, năng động trong hành động, tràn đầy nhiệt huyết và không ngại gian khổ".

Lan tỏa hào khí 'Chiến binh Quảng Đà'

Giữa tập thể toàn nam, sự xuất hiện của chị Ngô Thị Tú Trinh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn và Chính trị viên phó Ban CHQS P.Điện Nam Đông, đã đem lại sắc màu đặc biệt. Là nữ thành viên duy nhất, chị thừa nhận ban đầu "vừa bỡ ngỡ vừa lo lắng", không biết liệu mình có thể gánh vác được lịch tập luyện dày đặc. Nhưng sự động viên của lãnh đạo và tình cảm của đồng đội đã giúp chị vượt qua.

Với người làm công tác dân quân tự vệ, các phần thi vận động cường độ cao, đọc rap hay hô bài chòi đều là thử thách mới mẻ. Tuy vậy, chị kiên trì bám sát từng giáo án, không ngừng nỗ lực để hòa nhịp với đồng đội. "Tôi muốn mang đến hình ảnh người phụ nữ Đà Nẵng hôm nay: dịu dàng mà mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng vẫn duyên dáng", chị nói.

Dân quân tự vệ hoàn thiện các phần thi trong không khí tập trung, kỷ luật ẢNH: HUY ĐẠT

Theo sát đội tuyển từ những ngày đầu, trung tá Lê Nho Tuấn, Trợ lý Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị Bộ CHQS TP.Đà Nẵng), chứng kiến rõ sự thay đổi từng ngày của các chiến sĩ. Theo ông, điểm nhấn của "Chiến binh Quảng Đà" chính là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Phần "Chào hỏi" kể câu chuyện về vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng bằng nhạc rap trẻ trung; còn phần "Sao vuông tài năng" đưa khán giả trở về nét đẹp dân gian qua câu hô bài chòi mộc mạc. "Đó là cách chúng tôi khẳng định bản sắc của mình vừa trẻ trung, sáng tạo nhưng có chiều sâu văn hóa - lịch sử", trung tá Tuấn chia sẻ.

Điều trung tá Tuấn tâm đắc nhất là chuyện không ở kết quả thắng thua mà là hành trình trưởng thành của từng chiến sĩ, khi họ tự tin để vượt qua giới hạn bản thân và sức mạnh của tinh thần đoàn kết. "Đây là hành trang vô giá theo họ không chỉ trong quân ngũ mà cả suốt cuộc đời", trung tá Tuấn nói.